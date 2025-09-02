NFL 2025: ¿Cuál es el calendario de los juegos Prime Time de temporada regular?

La NFL ha dado a conocer su calendario completo de cara a la nueva temporada, en estos juegos, se incluyen todos enfrentamientos de Prime Time, es decir los duelos de jueves, domingo y lunes por la noche.

La liga de futbol americano ya había revelado los partidos internacionales, así como los juegos de Día de Acción de Gracias y de Navidad. Todos estos partidos también contarán con horario estelar, sin embargo, fue hasta hoy que confirmaron el resto de Prime Time.

TNF

Los partidos por jueves por la noche comenzaron a ser transmitidos a partir del 23 de noviembre de 2006, formaban parte originalmente del paquete "Run to the Playoffs", que consistía en ocho partidos transmitidos los jueves y sábados por la noche. A partir del 2012, se anunció que el paquete se expandiría de ocho a 13 juegos. Finalmente, para el 2021 los 32 equipos jugaron al menos una vez en jueves, algo que se viene repitiendo desde entonces.

De los juegos de esta temporada, 10 de los 15 juegos de TNF serán duelos divisionales. Además, se destaca el cruce entre Dallas y Detroit, así como el enfrentamiento entre Bills y Texans. Cabe destacar que la Semana 1 y Semanas 13 no habrá juegos de TNF ya que estos serán el juego inaugural y los partidos de Thanksgiving.

Todos los partidos de TNF | X @NFL

SNF

A diferencia de TNF, los partidos de domingo por la noche han estado en la NFL desde la década de los 80s y todas las semanas habrá al menos un partido. Este 2025 se destaca varios enfrentamientos, incluyendo Bills vs Ravens de semana 1, Packers vs Cowboys Semana 4, Lions vs Eagles Semana 11 y Texans vs Chiefs Semana 14.

Todos los partidos de SNF | X @NFL

MNF

Es el juego estelar más antiguo de la NFL estrenándose en 1970. Al tener un horario donde no compiten con ningún enfrentamiento y cerra casa Semana suelen tener la mayor audiencia. Es por esto que la liga ha puesto 21 encuentros en lunes, con tres días teniendo dos partidos.

Entre estos partidos, se destacan Lions vs Ravens Semana 3, Commanders vs Chiefs Semana 8 y Eagles vs Packers semana 10.

Todos los partidos de MNF | X @NFL