¿Vestidor roto? El "problema" en los Kansas City Chiefs por el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

La noticia del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce la semana pasada causó un impacto inmediato en distintos ámbitos. Desde la NFL hasta la Fórmula 1, nadie se mantuvo ajeno a este anuncio y todos se han sumado a la tendencia.

Pero entre celebraciones, reacciones y chistes, comenzó también la especulación. "¿Cuándo y dónde será la boda? ¿Se interpondrá en la gira del nuevo álbum?" son algunas de las preguntas que plantean las fans de la cantante. Y una de las dudas más relevantes es: ¿quiénes recibirán invitación para la boda?

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron | INSTAGRAM: @taylorswift

¿Conflicto en el vestidor de los Chiefs por la boda Swift-Kelce?

Con los Kansas City Chiefs desde 2013, Kelce ha forjado una gran amistad con varios de sus compañeros. La más destacada es con el mariscal Patrick Mahomes, quien sin duda formará parte de los invitados. No obstante, es difícil imaginar quién más acompañará al QB.

Sobre todo, se ha especulado mucho sobre el caso de Harrison Butker. El pateador, el mejor pagado en su posición en la liga, causó polémica en mayo de 2024 por comentarios machistas, anti-LGBTQ+ y conservadores durante un evento en el Benedictine College.

Se ha especulado mucho sobre quiénes irán a la boda | AP

En esa ocasión, Travis evadió dar una respuesta directa sobre el tema cuando se le preguntó, mientras que Taylor nunca se expresó al respecto. Sin embargo, la cantante mantuvo su apoyo a los Chiefs, incluso celebró cuando al inicio de la Temporada 2024, el pateador hizo un gol de 51 yardas para la victoria contra los Cincinnati Bengals en la Semana 2.

A pesar de ello, un sector de la comunidad swiftie ha manifestado su molestia por la posibilidad de que Butker esté en la boda. Mientras que los aficionados de los Chiefs hasta han expresado el entusiasmo por verlo entre los padrinos de Kelce.

Butker causó polémica el año pasado | INSTAGRAM: @buttkicker7

¿Quiénes estarán invitados a la boda Swift-Kelce?

En lo que respecta al equipo de Kansas City, otro que parece tener asegurada la invitación es el entrenador Andy Reid. El head coach conoce a los Kelce desde la época en los Philadelphia Eagles. Mientras que a Scott Swift, padre de Taylor, lo conoció porque jugaba futbol americano en la Universidad de Delaware.

Mientras que del lado de Taylor, Selena Gómez, Zoë Kravitz, Abigail Anderson y Ashley Avignone parecen de ser las amistades que inevitablemente estarán. Sin embargo, no está claro si invitará a Blake Lively, pues su relaciónse vio afectada por el conflicto de la actriz con Justin Baldoni, del cual Swift prefirió mantenerse al margen.

Mucho se ha especulado sobre la boda de Taylor y Travis | INSTAGRAM: @taylorswift