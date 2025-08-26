Google celebra el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce con un truco secreto en el buscador

El gigante tecnológico Google no dejó pasar desapercibida la noticia más comentada en el mundo del espectáculo: el compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce. La pareja del momento, que recientemente confirmó que llevará su relación al altar, no solo acaparó titulares internacionales, sino también las tendencias de búsqueda en internet.

Travis Kelce y Taylor Swift contraen matrimonio | IG: taylorswift

Como parte de la celebración digital, Google lanzó un efecto interactivo en su buscador. Al escribir el nombre de Taylor Swift, los usuarios no solo encuentran las últimas noticias relacionadas con la intérprete de Blank Space, sino que además la pantalla se ilumina con destellos y animaciones festivas.

Google festeja compromiso de Taylor Swift | Google

El detalle especial es un corazón naranja que aparece en la parte superior central de la pantalla, el cual puede activarse múltiples veces con un simple clic para volver a disfrutar de la animación. Junto con este gesto, Google despliega la frase: “And baby, that’s show business for you”, sumando un guiño a la magia y el espectáculo que siempre rodea a la cantante.

Con esta acción, la compañía tecnológica se une al furor global que desató la noticia del compromiso de Swift con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Un momento que no solo emociona a sus fans, sino que ahora también queda grabado en la historia digital con un homenaje interactivo.

|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡LLEGÓ EL ANILLO! TRAVIS KELCE Y TAYLOR SWIFT SE COMPROMETEN