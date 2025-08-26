¿Cuánto costó el anillo con el que Taylor Swift se comprometió con Travis Kelce?

La noticia que muchos “swifties” esperaban finalmente llegó: Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso, desatando una ola de emoción entre sus seguidores alrededor del mundo.

Tras años de canciones marcadas por desamores, la cantante estadounidense ahora celebra un capítulo distinto, acompañada por el jugador de los Kansas City Chiefs, con quien ha consolidado una de las relaciones más mediáticas del espectáculo y el deporte.

Más allá de la sorpresa del anuncio, lo que rápidamente acaparó la atención fue el anillo de compromiso. Swift compartió varias imágenes en las que mostró la joya en detalle: un diamante de talla brillante Old Mine, montado sobre una banda de oro diseñada a la medida.

La pieza fue creada por Kindred Lubeck, joyera de Artifex Fine Jewelry, reconocida por sus diseños exclusivos y personalizados.

Especialistas en joyería señalan que se trata de una obra única con un estilo que evoca a las piezas de época, aportando un aire atemporal y romántico que encaja con la estética característica de la intérprete de All Too Well.

Además, subrayan que la elección no fue casual: el anillo refleja elegancia y exclusividad, cualidades que también describen a la pareja.

Aunque no se ha confirmado el valor oficial, los expertos estiman que un diamante de estas características podría oscilar entre los 300 mil y 500 mil dólares, dependiendo del peso en quilates y la pureza de la piedra.

Considerando que fue diseñado a la medida por una joyera de renombre, no sería descabellado pensar que su precio real supere el medio millón de dólares.

