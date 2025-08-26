¡Llegó el anillo! Travis Kelce y Taylor Swift se comprometen

Es oficial. Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, y Taylor Swift se casarán próximamente. La cantante estadounidense confirmó el compromiso a través de su cuenta de Instagram en el que mostró imágenes del momento y el anillo recibido.

En la serie de fotos presentadas la pareja se encuentra rodeada de multitudinarias flores con la frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, mismas que han alcanzado cerca de los 10 millones de me gusta en redes sociales.

Boda en puerta l IG:taylorswift

Una historia de amor que surgió en un concierto

Finalmente llegó el anillo de compromiso después de una larga historia de amor que surgió en uno de los conciertos de ‘The Eras Tour’ a mediados de 2023 cuando el jugador de la NFL intentó darle una pulsera con su número de teléfono, siguiendo la tradición de los friendship bracelets.

Aunque en ese momento no logró el propósito Kelce tiempo después personas allegadas a ambos los presentaron oficialmente y empezó una relación. Ambos personajes revelaron en su momento que fue una conexión inmediata para transformarse en un compromiso de amor.

Taylor Swift y Travis Kelce desde entonces han sido una de las parejas más mediáticas del mundo del entretenimiento, tanto en eventos deportivos como la NFL como los propios conciertos de la cantante de pop, country y otros géneros musicales.

Pareja comprometida l IG:taylorswift

NFL mandó sus felicitaciones

La NFL no dejó pasar el momento y felicitó a la pareja por la noticia acompañada de una foto de la pareja con la frase: “Felicitaciones a Travis y Taylor”, además de un posteo de un video en la que ambos se encuentran en los festejos con la camiseta de Kansas City Chiefs tras ganar el Vince Lombardi.

Anillo de compromiso l IG:taylorswift

