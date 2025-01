Taylor Swift y el costoso outfit para apoyar a Travis Kelce en el partido contra los Bills

La final de conferencia de la AFC entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills fue destacada por la presencia de Taylor Swift en el Estadio Arrowhead. La cantante llegó temprano en un carrito de golf con su familia, luciendo un lujoso atuendo que hacía referencia a los colores del equipo.

The Queen is here! #ChiefsKingdom pic.twitter.com/dfOrGHs8nB

— McKenzie Nelson (@McKenzieMNelson) January 26, 2025