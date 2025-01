EU suspende de forma inmediata la emisión de visas en su embajada en Bogotá

Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos se intensificaron cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó dos vuelos de repatriación de migrantes indocumentados provenientes de Estados Unidos. En respuesta, el gobierno de Donald Trump decidió suspender la emisión de visas en su Embajada en Bogotá, considerando la decisión del presidente Petro como un impedimento para sus operaciones de deportación, lo que resultó en represalias por parte de Estados Unidos.

Marco Rubio, el secretario de Estado de EE. UU., ha ordenado la suspensión de la emisión de visas en la embajada de Bogotá debido a la crisis diplomática con Colombia. | AP |

El Departamento de Estado anunció que las medidas se mantendrán hasta que Colombia acepte el regreso de sus ciudadanos.

“El Departamento de Estado seguirá aplicando y priorizando la agenda de ‘Estados Unidos primero’. Tras la negativa del presidente Petro a aceptar dos vuelos de repatriación que había autorizado previamente, el secretario Rubio ordenó inmediatamente la suspensión de la emisión de visas en la sección consular de la embajada de Estados Unidos en Bogotá”.

“El secretario Rubio está autorizando ahora sanciones de viaje a personas y sus familias que fueron responsables de la interferencia de las operaciones de los vuelos de repatriación estadounidenses”.

The State Department will continue to enforce and prioritize an America First agenda. Following President Petro’s refusal to accept two repatriation flights he previously authorized, @SecRubio immediately ordered a suspension of visa issuance at the U.S. Embassy Bogota consular…

— Department of State (@StateDept) January 26, 2025