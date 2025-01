Gustavo Petro manda mensaje a Donald Trump: “No nos dominarás nunca”

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado que implementará medidas análogas en respuesta a las amenazas de aranceles y sanciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Ha afirmado que no cederá ante las presiones del Trump y se mantiene firme en su rechazo a aceptar vuelos con deportados colombianos. En caso de que Estados Unidos imponga aranceles a productos colombianos, el Presidente Petro también aplicará sanciones.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que tomará medidas similares en respuesta a las amenazas de aranceles y sanciones del Gobierno de Estados Unidos.| AP |

El presidente de Colombia manifestó su oposición a un intento de colonialismo por parte de Estados Unidos, afirmando que no se someterá a las exigencias del presidente Trump. Asimismo, advirtió que, en caso de que Estados Unidos imponga un arancel del 50% a los productos colombianos, responderá de manera equivalente.

"No nos dominarás nunca. Se opone el guerrero que cabalgaba nuestras tierras, gritando libertad y que se llama Bolívar".

Trump, a mi no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington, allí ví una lucha entera en la capital de los EEUU entre negros y latinos con barricadas, que me pareció una pendejada,…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025