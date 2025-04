Saquon Barkley elige a Barry Sanders como el mejor corredor en la historia de la NFL

Saquon Barkley fue pieza fundamental para que Philadelphia pudiera ganar el Super Bowl LIX y ahora durante la temporada baja, el corredor de los Eagles sorprendió dando a conocer quien es para él, el mejor corredor de todos los tiempos de la NFL.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Saquon Barkley, ganador del Super Bowl LIX | AP

En entrevista para el programa Hot Ones, Saquon Barkley confesó que para su gusto, Barry Sanders es el mejor corredor en la historia de la NFL.

"Barry (Sanders) es mi favorito. Es mi corredor favorito de todos los tiempos”

El corredor de los Philadelphia Eagles también recordó cuando de niño lo apodaba ‘Pequeño Barry’ por el número de su jersey y la forma en la que corría, sin embargo, él en ese momento no sabía a quién se referían las personas cuando le pusieron ese apodo y su padre fue quien le mostró por primera vez a Barry Sanders en acción.

Barry Sanders, miembro del Salón de la Fama de la NFL | AP

"Cuando era pequeño, usaba el número 20, corría por el campo y me llamaban 'Pequeño Barry'". En ese momento, fui con mi papá y le pregunté: ‘¿De quién están hablando?’. Me hizo sentarme y buscar en YouTube, y fue entonces cuando me enamoré de Barry Sanders como corredor”, declaró Saquon Barkley.

Saquon Barkley y Barry Sanders han roto la berrera de las 2 mil yardas

Algo que pocos corredores pueden presumir es el haber roto la barrera de las 2 mil yardas terrestres en una sola temporada y Saquon Barkley lo logró en 2024 con Philadelphia, emulando la mítica campaña de su ídolo Barry Sanders en 1997, quien corrió 2 mil 53 yardas.

Saquon Barkley corrió para más de 2 mil yardas en 2024 | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL 2025: ¿CÓMO SE HAN REFORZADO LOS DALLAS COWBOYS EN LA TEMPORADA BAJA?