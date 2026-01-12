¡Paso perfecto! Hansi Flick ha ganado todas las Finales en su carrera como DT

Hansi Flick no solo ha transformado el juego del FC Barcelona, sino que ha trasladado a la Ciudad Condal un aura de infalibilidad que parece acompañarlo en cada cita por el título. Este fin de semana, frente al Real Madrid, el estratega teutón ganó su octava final y mantuvo su efectividad del 100%.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

Un historial que intimida a Europa

La leyenda de Flick en los partidos de eliminación directa comenzó en el Bayern de Múnich. En apenas año y medio, el técnico convirtió al gigante bávaro en una máquina de ganar finales. Desde la obtención de la Champions League 2020 ante el PSG hasta el Mundial de Clubes, Flick dirigió cinco finales y levantó los cinco trofeos.

Su llegada a España no ha alterado esta dinámica. En lo que va de la temporada 2024-2025, ya ha sumado dos títulos más a su palmarés personal, venciendo precisamente al Real Madrid en escenarios de máxima tensión como la Supercopa y la Copa del Rey.

Flick ganó cinco finales con Bayern Múnich | AP

Las 8 batallas ganadas por Flick

Hasta el momento, nadie ha podido derrotar a un equipo de Hansi Flick en una final:

Con Bayer Múnich:

Copa de Alemania 2020: Victoria ante el Bayer Leverkusen (4-2). UEFA Champions League 2020: Victoria ante el PSG (1-0). Supercopa de Europa 2020: Victoria ante el Sevilla (2-1). Supercopa de Alemania 2020: Victoria ante el Borussia Dortmund (3-2). Mundial de Clubes 2020: Victoria ante Tigres UANL (1-0).

Con Barcelona:

Supercopa de España 2025: Victoria ante el Real Madrid (5-2). Copa del Rey 2025: Victoria ante el Real Madrid (3-2). Supercopa de España 2026: Victoria ante el Real Madrid (3-2).

El Clásico de ganar Finales

La historia de Hansi Flick en Barcelona aún es corta y sigue escribiendo sus primeros capítulos, sin embargo, el entrenador alemán ya puede presumir tres Finales ganadas con el conjunto culé y además del trofeo, estos partidos por el título le han dado una hegemonía sobre el acérrimo rival, pues las tres finales que Flick ha ganado con el Barcelona han sido contra el Real Madrid