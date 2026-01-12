Sheinbaum sostiene llamada con Trump y la califica como “una muy buena conversación”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la mañana de este lunes 12 de enero sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la cual calificó como “una muy buena conversación”, luego de varios intercambios de declaraciones públicas en las que el tema central fue la lucha contra los cárteles del narcotráfico.

La presidenta estuvo acompañada por integrantes de su gabinete/X: @Claudiashein

La llamada entre Sheinbaum y Trump

Fue a través de una publicación en sus redes sociales oficiales que la presidenta Sheinbaum informó sobre esta conversación a distancia con Trump. En la llamada también estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, así como integrantes del gabinete mexicano, entre ellos Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación, en un marco de respeto mutuo, siempre dan resultados”, se lee en el mensaje de Sheinbaum, acompañado de una fotografía tomada desde su despacho en Palacio Nacional, junto a su equipo de trabajo.

Trump últimamente ha amenazado con intervenir en México para acabar con los cárteles del narco/AP

¿Por qué hablaron Sheinbaum y Trump?

Luego de la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ocurrida el pasado 3 de enero en Caracas, a manos del Ejército de Estados Unidos, el Gobierno de México fijó su postura al condenar y rechazar la intervención estadounidense en territorio venezolano.

México ha rechazado tajantemente la detención de Estados Unidos a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela/AP

Las críticas de Trump al combate al narcotráfico

En respuesta, Donald Trump ha criticado la estrategia del gobierno mexicano contra las bandas del narcotráfico, asegurando que los cárteles son quienes mandan en México. Incluso, reiteró su propuesta de enviar fuerzas armadas para combatirlos y llegó a amenazar con atacarlos directamente para acabar con ellos.

“Vamos a empezar a atacar por tierra; en cuanto a los cárteles, los cárteles controlan México”, dijo Trump hace unos días.

La conferencia mañanera de hoy se cambió de horario por la llamada con Trump/Presidencia de México

La mañanera cambió de horario por la llamada

La conferencia mañanera de este lunes 12 de enero, celebrada desde Palacio Nacional, cambió de horario, pasando de las 7:30 a las 9:00 de la mañana, debido precisamente a la llamada telefónica que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante su comparecencia ante los medios, la mandataria profundizó un poco más sobre el contenido y el contexto de la conversación, asegurando que está "descartada" la intervención militar de Estados Unidos en México, como había amenazado el propio Trump.

“Quedó muy claro en la conversación que hay colaboración y coordinación, y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco”, declaró Claudia Sheinbaum, recalcando que se buscó la llamada con el presidente estadounidense porque “tres veces (Trump) había declarado que le interesaría tener más participación en la seguridad en México”.

“Es mejor hablar por teléfono. Además, hay un antecedente de trabajo conjunto, entonces por eso solicitamos la llamada. Lo que queremos es que haya comunicación, diálogo y entendimiento. Eso siempre lo hemos manifestado”, agregó la mandataria.

La presidenta Claudia Sheinbaum también aprovechó para rechazar la categoría de “terrorismo” para referirse a las acciones del crimen organizado, como sí lo hace el gobierno de Estados Unidos. No obstante, reiteró que, pese a las diferencias, seguirá existiendo una buena relación con el país vecino del norte.

“Nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo; el terrorismo tiene que ver directamente con acciones contra el gobierno, y otros esquemas. Entonces, no está en el marco de nuestra legislación llamarle así”.

“Somos vecinos, somos socios comerciales y tenemos que buscar siempre un buen entendimiento, sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre vamos a mantener”, agregó.