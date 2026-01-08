Trump insiste en que cárteles “gobiernan México” y anuncia ataques “por tierra”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que los grupos del narcotráfico “gobiernan México” y aseguró que su gobierno iniciará ataques terrestres contra los cárteles de la droga, en declaraciones que intensifican su discurso sobre seguridad y narcotráfico en la región.

¿Qué dijo Trump sobre los cárteles mexicanos?

Trump aseguró en una entrevista televisiva que Estados Unidos comenzará ataques “por tierra” contra los cárteles de la droga, afirmando que estos grupos “gobiernan México”.

“Vamos a empezar ahora mismo a atacar la tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México”, aseguró el mandatario.

La declaración se da por segunda vez en menos de una semana en un contexto en el que el presidente estadounidense ha vinculado la problemática del narcotráfico con la seguridad nacional de su país.

"Es muy triste lo que pasa en ese país (México). Los cárteles matan 250,000 personas en nuestra nación cada año, es devastador", agregó.

