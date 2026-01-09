Sheinbaum responde a Trump y propone “estrechar comunicación” tras amenaza de ataques a cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que su gobierno buscará estrechar la comunicación con el gobierno de Estados Unidos luego de los recientes comentarios del presidente Donald Trump sobre acciones contra los cárteles de la droga. Sheinbaum destacó la importancia de reforzar la coordinación bilateral en materia de seguridad y soberanía.

AP

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Trump y la cooperación con Estados Unidos?

Durante su conferencia de prensa desde Acapulco, Guerrero, Sheinbaum explicó que pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar directamente las declaraciones de Trump y consolidar los mecanismos de comunicación entre ambos gobiernos.

AP

“Vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado (Marco Rubio)”, declaró la mandataria. Sheinbaum destacó que, en días recientes, Rubio había subrayado la buena coordinación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, incluyendo el trabajo de grupos conjuntos que comparten información sobre laboratorios clandestinos y otros esfuerzos de seguridad. La presidenta también recordó un acuerdo de vigilancia marítima conjunta con Estados Unidos, donde la Secretaría de Marina vigila aguas internacionales cercanas a México y coordina con la Guardia Costera estadounidense para detener embarcaciones que intenten ingresar droga, con más de 1.6 toneladas de cocaína aseguradas en operaciones recientes.

Asimismo, reafirmó que el enfoque de México seguirá siendo trabajar de forma conjunta con Estados Unidos dentro del marco del respeto a la soberanía, sin contemplar escenarios de intervención militar extranjera en territorio mexicano.

¿Cuál es el contexto de esta respuesta diplomática?

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de comentarios del presidente Trump, quien afirmó que su gobierno estaría preparado para actuar “por tierra” contra los cárteles de la droga, lo que generó preocupación sobre posibles malentendidos o tensiones entre ambos países.

AP

En diferentes ocasiones, México ha reafirmado que cooperación en seguridad e intercambio de información con Estados Unidos es bienvenida, pero ha rechazado cualquier forma de intervención militar unilateral en su territorio, defendiendo la soberanía nacional y la no intervención como principios fundamentales de su política exterior.

AP