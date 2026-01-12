Packers apuesta por la continuidad de Matt LaFleur pese a eliminación de Playoffs

La directiva de los Green Bay Packers tiene clara su hoja de ruta: la estabilidad está por encima de las reacciones viscerales. A pesar de la dolorosa eliminación en los Playoffs ante su histórico rival, los Chicago Bears, la organización no solo respalda a Matt LaFleur, sino que ya trabaja activamente para asegurar su permanencia en Wisconsin por varios años más.

Packers buscan mantener a LaFleur | AP

De acuerdo con información de Adam Schefter, la gerencia general de los Packers ha decidido ignorar las peticiones de un sector de la afición que exigía cambios drásticos tras el reciente fracaso en postemporada. En lugar de buscar un nuevo estratega, la prioridad es amarrar una extensión de contrato multianual antes de que LaFleur entre a su último año de contrato en la próxima temporada.

LaFleur, de más a menos con Packers

Desde su llegada en 2019, Matt LaFleur transformó la dinámica del equipo. Procedente de los Rams y Titans, donde destacó como Coordinador Ofensivo, recibió en Green Bay su primera oportunidad como Head Coach. Sus números respaldan la confianza de la gerencia, aunque una realidad es los mejores resultados los entregó al comienzo de su gestión.

En sus primeras dos campañas (2019 y 2020), llevó al equipo hasta la Final de Conferencia, las dos mejores temporadas bajo el mando de LeFleur.

Bajo su mando, los Packers han clasificado a Playoffs en seis de sus siete temporadas, quedando fuera únicamente en 2022 y aunque el equipo ha caído en la Ronda Divisional (2021, 2023) y recientemente en la Ronda de Comodines (2024, 2025), la Gerencia General valora su capacidad para mantener al equipo competitivo durante la transición de mariscales de campo.

LaFleur ha llegado a Playoffs en 6 de 7 temporadas | AP

La era de Jordan Love y el objetivo Super Bowl

La decisión de extender a LaFleur forma parte de un proyecto integral que tiene a Jordan Love como el pilar en el campo. La franquicia confía plenamente en que la dupla LaFleur-Love es la indicada para romper la sequía de Super Bowls que arrastra el equipo desde la temporada 2010, cuando Aaron Rodgers lideró la última conquista del Trofeo Vince Lombardi.

Aunque el acuerdo aún no está cerrado y los términos podrían ajustarse en las próximas semanas, la postura de Green Bay es firme, Matt LaFleur es el elegido para comandar el presente y futuro de los Packers.