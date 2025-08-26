App de idiomas 'se burla' de Andrés Vaca tras narración en francés por gol de Saint-Maximin

Definitivamente, el comienzo de semana de Andrés Vaca no ha sido el mejor, al menos en redes sociales, donde los aficionados y cibernautas no han parado de criticarlo y de burlarse por la narración del primer gol de Allan Saint-Maximin, donde el narrador se aventó a decir unas palabras en francés.

Después de que la narración se viralizara, y no por la precisión de Vaca a la hora de mascar el francés, la aplicación de idiomas, Duolingo, aprovechó los errores del narrador de TUDN y se burló de eso.

Vaca narró el gol de Allan Saint-Maximin | IMAGO7|

"Seguro, ya te lo dijeron mucho hoy, pero acá ando para que no se repita", se lee en la publicación donde la aplicación compartió el video de la narración y, además, arrobó a Vaca.

¿Qué dijo Vaca para generar tal reacción?

Durante la narración, mientras cantaba el gol de Allan Saint-Maximin, Andrés Vaca dijo dos palabras y una expresión en francés, siendo 'Merci', 'Au-revoir' y 'Oh La-la' las elegidas por el narrador de Televisa.

¡Debutó, anotó y lo bailó! 🕺🕺🕺



¡El primero de Allan Saint-Maximin como Águila! 🦅🔥 pic.twitter.com/4cOKHrOGaN — Club América (@ClubAmerica) August 25, 2025

El problema vino cuando, después de decir 'gracias' en francés, la siguiente palabra de Vaca fue 'adiós', antes de usar la expresión de sorpresa que es muy usada en Francia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Duro de El Chiringuito sufre una grave cogida durante un encierro en San Sebastián de los Reyes