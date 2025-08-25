Alfredo Duro de El Chiringuito sufre una grave cogida durante un encierro en San Sebastián de los Reyes

Alfredo Duro, conocido periodista deportivo y habitual colaborador del programa El Chiringuito de Jugones que conduce Josep Pedrerol, ha sufrido un grave percance durante uno de los encierros de San Sebastián de los Reyes (Madrid), localidad de la que es originario y cuya celebración taurina es una de las más importantes de la Comunidad de Madrid. Estos encierros, apodados popularmente como el Pamplona chico, destacan por su intensidad, rapidez y alta participación de corredores.

Una cogida en plena carrera

Duro participaba como corredor en el encierro de este año, una actividad que suele practicar debido a su afición personal y su vínculo con la ciudad. Al momento de girar en una de las curvas, tropezó y fue arrollado posteriormente por la manada, en un momento que generó consternación entre el público. La atención médica llegó minutos después, una vez finalizado el peligro.

Hasta el momento, no se ha emitido parte médico oficial sobre el estado del tertuliano ni se conoce su evolución sanitaria tras la cogida. Sin embargo, en los videos se ve que el tertuliano puede ponerse de pie mientras algunas de las personas lo apoyan y lo atienden.

Primeras reacciones y mensaje oficial

No fue hasta las 19:20 horas del mismo día que se conoció información oficial sobre lo ocurrido, a través de las redes sociales del programa El Chiringuito. “Ha sufrido un percance en el encierro de San Sebastián de los Reyes. ¡Recupérate pronto, amigo!”, escribieron en su cuenta oficial, acompañado de un mensaje de ánimo.

Rafa Guerrero, compañero del periodista en el programa de Mega, también publicó un mensaje breve en sus redes sociales. “Ánimo, amigo”. Poco después, El Chiringuito confirmó que se trató de un susto, aunque no han detalles de cuándo estará recuperado Alfredo Duro.

