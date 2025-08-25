Técnico de equipo uruguayo compara a su equipo con Harry Potter

El futbol uruguayo está de regreso en prácticamente todo el mundo y las primeras jornadas de los torneos ligueros nos han dejado momentos apasionados, tristes y hasta cómicos. Al menos así fue en la primera división uruguaya, cuando el entrenador del Club Atlético Juventino, Diego Monarriz explicó las lesiones de su equipo con analogías de Harry Potter, luego ser cuestionado al término de su último partido.

Cabe mencionar, que el club uruguayo militan jugadores que tuvieron su paso por la Liga Mx: Jonathan Urretaviscaya y Sebastián Sosa, ambos llegaron a ser figuras en sus respectivos clubes.

Comparó a sus jugadores con Harry Potter | AP

¿Qué dijo el técnico del Club Atlético Juventud?

“Nos están chupando 7-8 jugadores que los tenemos con lesiones graves, severas. Nos están chupando, pero no van a poder los dementores, les tiramos las de Harry Potter y nos limpiamos a todos”, comentó para explicar las bajas que sigue sufriendo su plantilla.

“Estamos pasando por un proceso, ¿viste los dementores de Harry Potter? Dementores son los que te chupan”, añadió el técnico al que se le veía tranquilo luego de vencer por la mínima al Wanderers.

Demostró su fanatismo por la serie de libros/películas | AP

El equipo ha disputado cuatro jornadas obteniendo seis puntos en sus últimos dos encuentros luego de perder los dos iniciales. Esto nos recuerda que el futbol también está para divertir en cualquier circunstancia.

“Efecto Patronus firme”, posteó la cuenta oficial del equipo luego de su último resultado, siguiendo el juego de su entrenador.

“¿Viste los DEMENTORES DE HARRY POTTER? Son los que te chupan y nos están chupando a 7, 8 jugadores que tienen lesiones serias. Pero no van a poder. Les tiramos la de Harry y los limpiamos a todos”.



La mejor declaración del año, by Diego Monarriz. 😅🇺🇾pic.twitter.com/posN4T6XWf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 24, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Vinicius manda “recadito” en redes y enciende la polémica