Vinicius manda “recadito” en redes y enciende la polémica

Vinicius Jr. parece no estar viviendo su mejor momento con el Real Madrid desde que llegó en 2018, su baja de rendimiento y su polémico comportamiento parece ser la antesala de una salida con la que se lleva especulando muchos meses.

El último partido saltaron las alarmas luego de que Xabi Alonso lo mandara al banquillo en el duelo contra el Real Oviedo, mismo en el que los merengues se impusieron por 3-0 donde, curiosamente, Vinicius entró de cambio y solventó la victoria del conjunto blanco con un gol y una asistencia.

Sin embargo, el brasileño compartió un mensaje con el que, para muchos, confirmó que su relación con el entrenador español no es la mejor, aunque otros especulan que el mensaje va dirigido a un amor no correspondido.

El polémico gesto de Vinicius|

El mensaje de Vinicius Jr. en redes con el que muchos especulan

Fue a través de Instagram donde el jugador de 25 años publicó en su estado un fragmento de la canción de Drake, titulada: “What Did I miss?”.

Dentro del fragmento que subió, una parte de la letra traducida señala: “Me importa una mierd* si me quieres, me importa un carajo si te gusto”, y por supuesto las especulaciones sobre a quién va a dirigido este mensaje no se han hecho esperar.

La historia que subió Vinicius Jr. | CAPTURA|

¿A quién va dirigido el mensaje de Vinicius?

Aunque no se conoce con exactitud hacia quién dirigió este mensaje, la prensa española y algunos insiders en internet señalan tres posibles candidatos.

El primero de ellos es Xabi Alonso, que diferentes medios han señalado que el jugador no es de total agrado para el técnico español. Otro sugieren que se dirige a un sector de la afición madridista que ha manifestado su deseo de que Vinicius abandone la entidad blanca.

La tercera opción podría tratarse de Kenia Os, con quien Vinicius intentó tener una relación en el pasado; sin embargo, su conquista no salió según lo planeado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Inter de Milán pasea a Torino con goleada en la Serie A