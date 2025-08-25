Papá de Bellingham causa polémica tras altercado con director deportivo

Borussia Dortmund debutó en la Bundesliga con un empate 3‑3 ante St. Pauli. El conjunto alemán terminó siendo empatado en los últimos minutos; sin embargo, no fue lo más impactante en el terreno de juego y es que el papá de Bellingham hizo de las suyas tras sustitución de su hijo.

Mark no aceptó la salida temprana de Jobe Bellingham debido a su bajo rendimiento tras los primeros 45 minutos y decidió bajar para encarar al director deportivo del equipo negriamarillo.

El foco mediático se trasladó rápidamente al túnel que conduce a los vestuarios del estadio. Mark padre y representante del inglés, descendió al área restringida tras el partido para exigir explicaciones a Sebastian Kehl, director deportivo del club.

La razón fue la sustitución de su hijo al descanso, hecho que consideró injusto, además de criticar el estilo conservador del equipo generando un caos por su comportamiento y en un área en la que se limita a personas externas.

¿Qué dijo el Dortmund?

Dortmund no tardó en actuar. Sebastian Kehl apuntó firmemente que “el área activa está reservada para jugadores, entrenadores y responsables, no para familiares ni asesores”, y advirtió que el incidente “no volverá a ocurrir”.

Difícil debut

Jobe Bellingham, hermano menor del jugador del Real Madrid, vivió su debut con apenas un tiempo jugado en el inicio de la Bundesliga que cosechó su primera unidad cuando llegó a tener ventaja de dos goles.

