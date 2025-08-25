Toluca manda mensaje tras lo ocurrido con la familia de Alexis Vega en el Olímpico

El pasado sábado, en el encuentro entre Cruz Azul y Toluca, un incidente en las gradas (que involucró a un familiar de Alexis Vega) se hizo viral en redes sociales, algo que ha llamado la atención del club choricero ante la molestia de su capitán.

El domingo, Vega se manifestó mediante sus redes sociales, asegurando que es la primera y la última vez que permite un comportamiento así contras sus familiares, mensaje que fue acompañado, con diferencia de unas horas, por un comunicado del club choricero.

En dicho comunicado, Toluca expresó que las familias de varios jugadores fueron agredidas con cánticos e insultos discriminatorios, entre las que estaba la de Alexis Vega, además de confirmar que la persona que sale en el video que se hizo viral, no es la esposa del jugador choricero.

Hasta este momento, Cruz Azul no se ha manifestado sobre el incidente que ocurrió en las gradas del Estadio Olímpico Universitario, donde los cementeros juegan como locales desde el torneo anterior.

