Alexis Vega aclara pelea de su cuñada en el Olímpico Universitario: "fue agredida"

Después de que el video en donde muestra a una mujer alcoholizada arremetiendo contra la afición de Cruz Azul en la que mencionaba a Alexis Vega, el propio jugador ha roto el silencio para aclarar lo sucedido en las gradas de Ciudad Universitaria.

Fue a través de su cuenta de X que el atacante del Toluca aclaró y confirmó que fue su cuñada la aficionada que tuvo que abandonar su espacio en las gradas y no la esposa que muchos afirmaban en redes sociales.

Alexis Vega l IMAGO7

“Respecto a este video que se está difundiendo con información falsa, quiero aclarar que la que aparece en el video no es mi esposa. Se trata de mi cuñada. Desafortunadamente cayó en las provocaciones de insultos hacia mi persona”, empieza aclarando Vega.

Cuñada fue insultada

Alexis Vega también recalcó que la agresión también ocurrió a familiares de otros compañeros en el Toluca: “Cabe recalcar que no solo fueron agresiones en contra de mi cuñada, si no también a otros familiares de mis compañeros”.

“Es una tristeza que por estos hechos nuestras familias ya no se sientan seguras en un estadio”, resaltó el futbolista sobre el video en el que la aficionada tuvo que ser desalojada mencionando: “Ojalá ganarás lo que Alexis”.

Posteo de Vega l CAPTURA

No permitirá difamación

Finalmente el exjugador de las Chivas sentenció son su serie de posteos que no permitirá difamaciones: “Será la primera y última vez que permito que sigan difamándome a mí y a mi familia. De lo contrario me veré en la necesidad de actuar legalmente contra quien resulte responsable”.

No permitirá difamación l CAPTURA

