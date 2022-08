Chivas: Alexis Vega reveló que le 'trae ganas' al Atlas y lo catalogó como su cliente favorito

Atlas es el equipo al que Alexis Vega le ha marcado más goles en su carrera, en total les ha hecho cuatro anotaciones en 12 partidos disputados contra los rojinegros, por lo que el clásico tapatío de este sábado es una buena oportunidad para que el atacante se reencuentre con el gol, al menos así lo ve él.

“Obviamente le traigo ganas al Atlas, no he podido marcarle gol después de los cuatro que les hice. Mañana puede que anote o no, pero siempre estamos con la intención de hacerlo”, sentenció en entrevista para Fox Sports.

Además, el jugador rojiblanco confirmó que jugará todo el partido ante los rojinegros y descartó que la sobrecarga muscular que lo aquejó tras el juego de estrellas de la Liga MX ante la MLS sea un impedimento para estar en la cancha este sábado.

"NO ME GUSTA QUE ME ESTÉN CAMBIANDO A LOS TÉCNICOS" Alexis Vega mencionó que los jugadores son los responsables de lo que ocurre dentro de la cancha. "Nos pueden traer a Guardiola, pero si no damos ese ancho el equipo va a seguir haciendo lo mismo" #LUP pic.twitter.com/jTiendGJDL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 13, 2022

“Es un clásico, nadie se lo quiere perder. Si estuviera muy jodido, sería el primero en aceptarlo y no arruinar el trabajo de mis compañeros. Pero me siento bien, me siento contento y que puedo disputar el partido completo”,

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA: "NOS PUEDEN TRAER A GUARDIOLA, PERO SEGUIRÁ SIENDO LO MISMO"