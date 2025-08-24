Santi Cazorla jugó su primer partido en Primera División con el Real Oviedo

El jugador nunca había jugado un partido en el Carlos Tartiere en Primera División, recordando que Cazorla debutó
Marcos Olvera García
| 2025-08-24
Cazorla jugó algunos minutos frente al Real Madrid
Cazorla jugó algunos minutos frente al Real Madrid
|
@HQwallp
El jugador nunca había jugado un partido en el Carlos Tartiere en Primera División, recordando que Cazorla debutó
Marcos Olvera García
| 24 Ago, 2025

El Real Oviedo volvió a LaLiga después de 24 años de ausencia, uno de los grandes afectados de tanto tiempo vagando entre tercera y segunda división fue Santi Cazorla que, tras el descenso, se fue al Villarreal B en 2003.

Con "El Submarino Amarillo", Cazola debutó en LaLiga en la temporada 2004-2005, donde jugó hasta 2011, cuando se fue a Málaga, antes de ser jugador del Arsenal de la Premier League un año después.

Cazorla saluda a Carvajal en el partido | @MadridXtra

Cazorla saluda a Carvajal en el partido | @MadridXtra|

Tras su vuelta al Villarreal y su paso por el futbol qatarí, Cazorla volvió al Real Oviedo con la promesa de ascender al equipo, promesa que se cumplió esta campaña.

Después del partido en el Estadio de la Cerámica, donde Villarreal homenajeó a Cazorla en los minutos que jugó, Santi Cazorla por fin tuvo minutos en el Carlos Tartiere como jugador del Real Oviedo. El exjugador del Arsenal ingresó al 90 en lugar de Leander Dendoncker, haciendo más grande su leyenda en el club carbayon.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Boca Jrs. rompe la mala racha en La Bombonera tras derrotar a Banfield

Imágenes del Real Madrid vs Real Oviedo | AP
Imágenes del Real Madrid vs Real Oviedo | AP|
Real Madrid
LaLiga
Mas sobre:
Real Madrid
LaLiga

Notas Relacionadas

 