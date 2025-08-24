¡Histórico! Mastantuono es el jugador más joven en ser titular en LaLiga con Real Madrid desde 2005

Franco Mastantuono hizo historia en el Real Madrid tras ser alineado en el once titular por parte de Xabi Alonso para el duelo ante Real Oviedo. El argentino se proclamó como el más joven en hacerlo desde 2005, de acuerdo a OptaJavier.
El atacante alineó con 18 años y 10 días cumplidos superando lo hecho recientemente por Endrick con poco más de 18 años y seis meses ante Getafe dentro de la Jornada 33 de la temporada 2024-25.
Debut ante Osasuna
Mastantuono nacido en 2007 había debutado en la Jornada 1 de la presente temporada, en la victoria por la mínima diferencia del Real Madrid sobre el Osasuna, ingresando en el minuto 68 por Brahim Díaz. con 18 años y 5 días.
Cabe mencionar, que su debut se posicionó como uno de los de menor edad, solo por debajo de Martín Odegaard que lo hizo en 2015 con apenas 16 años y 157 días y de Samuel Eto’o en 1998 con 17 años y 207 días.
Primeros partidos con Real Madrid
Franco Mastantuono empieza a tomar confianza con el Real Madrid de Xabi Alonso, el volante ofensivo, sumó un total de 86 minutos, tras ingresar en el 68 ante Osasuna y su titularidad ante Real Oviedo.
En la fecha 1 terminó, de acuerdo con Sofascore, con una clasificación de 6.6 y ante el recién ascendido con 6.3. Sus estadísticas empiezan a sumar promediando 43 toques por partido en este comienzo de temporada de debut.
