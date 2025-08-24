¡Una más! Henry Martín vuelve a ser baja en América para duelo vs Atlas

La pesadilla continúa para Las Águilas y por segunda semana consecutiva, Henry Martín causa baja en la convocatoria del América, esto debido a molestias musculares que lo han tenido marginado de la actividad durante el último semestre.

Henry Martín es baja para duelo ante Atlas | IMAGO7

Luego de no ser convocado para el duelo de la Jornada 5 ante Tigres, Henry Martín había vuelto a los entrenamientos en Coapa y todo apuntaba a que estaría disponible para que André Jardine echara mano del capitán este domingo ante Atlas, pero ‘La Bomba’ se bajó de último momento de la convocatoria.

Henry Martín habría presentado una molestia en el entrenamiento del día viernes, situación por la que el cuerpo técnico ha decidido no arriesgarlo, por lo que el ‘9’ de Las Águilas ni siquiera realizó el viaje a Guadalajara.

Molestias físicas marginan a Henry Martín | IMAGO7

Desde la temporada pasada las lesiones han sido un mal que constantemente tienen a 'La Bomba' marginado del primer equipo. Sin embargo, dicho problema se ha ido agudizando este semestre y de seis jornadas disputadas, Henry solamente ha visto actividad en dos de ellas, sumando apenas 20% de los minutos del Apertura 2025.

Henry Martín: ausente en las canchas y sequía goleadora

Su ausencia en las canchas también se ha visto reflejado de manera importante en su registro goleador, pues Henry Martín no marca gol desde la Semifinal de Vuelta del Clausura 2025 y fue por la vía penal y para encontrar su última anotación –que no sea desde los once pasos– data del 8 de febrero, Jornada 6 del CL25 ante Puebla.

Henry presentó molestias musculares | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡JOYA INTERNACIONAL! DELANTERO DEL INTER DE MIAMI QUIERE JUGAR PARA LA SELECCIÓN MEXICANA