Sebastián Cáceres pide al América considerar una nueva oferta del Ipswich Town

El mercado de fichajes continúa y, cuando quedan ocho días para el cierre de la ventana internacional de transferencias, el Ipswich Town sigue buscando reforzarse para volver lo más pronto posible a la Premier League, después de haber descendido a la Championship.

Uno de los fichajes que busca el equipo inglés en el del defensa uruguayo que milita en las Águilas del América, Sebastián Cáceres, quien ya habría dejado en claro su postura al equipo mexicano, asegurando que si el cuadro inglés mejora su oferta, lo dejen ir a la segunda división del futbol británico.

🚨El América rechazó la oferta del Ipswich Town por Sebastián Cáceres. El 🇺🇾 ve con buenos 👀 irse. En el 📹, más detalles. pic.twitter.com/XwIZBF0Y9s — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 23, 2025

"Sebastián Cáceres entiende que, para su carrera, irse a jugar al Ipswich Town es un crecimiento deportivo, lo sabe el América, lo piensa Sebastián, el jugador le ha pedido al América que si el Ipswich puede subir el dinero consideren la posibilidad de ayudarlo y de venderlo a Europa", confirmó Cesar Luis Merlo en un streaming.

El defensor uruguayo ha jugado un total de 173 partidos vestido con la playera de las Águilas del América, marcando un total de cuatro goles en los 13 mil 900 minutos jugados con los azulcremas, además de haber ganado un tricampeonato con el club capitalino.

