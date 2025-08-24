Allan Saint-Maximin apunta a tener algunos minutos frente a Atlas este domingo

Todo listo para el debut de Maxi. El América se enfrenta esta noche al Atlas y podría llegar el debut de la nueva estrella americanista, ya que todo apunta a que Allan Saint-Maximin tenga actividad en este compromiso.

El atacante francés realizó el viaje a Guadalajara el pasado sábado y de hecho, fue de los jugadores más buscados por los aficionados de las Águilas que se dieron cita en el hotel de concentración para realizar la tradicional serenata para sus jugadores previo a un partido.

Saint-Maximin podría debutar contra Atlas | MEXSPORT|

En RÉCORD dimos a conocer desde hace unos días el plan de trabajo que realizaba Maximin para poder debutar lo antes posible, además de que el plan del cuerpo técnico era tenerlo disponible lo antes posible y debutarlo en un juego como vístante, para que así vaya tomando ritmo.

Con todo esto dicho, hacemos un repaso por los números de Saint-Maximin previo al que podría ser su debut como azulcrema:

333 partidos en su carrera.

36 goles.

54 asistencias.

Saint-Maximin podría debutar contra Atlas | MEXSPORT|

Su etapa más destacada fue con el Newcastle, donde jugó 124 partidos, marcando 13 goles y 21 asistencias. Además, ha jugado con equipos como: Niza, Bastia, Fenerbahce, Al-Ahli, Hannover, Saint-Étienne y Mónaco.

¿PARA CUÁNTOS MINUTOS ESTÁ?

Sabemos que Allan no está para jugar un partido completo, aunque sabemos que en estos momentos está listo para jugar entre 15 y 20 minutos. El siguiente partido del América será en la Ciudad de México ante Pachuca y ahí podría tener mayor participación con el equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sebastián Cáceres pide al América considerar una nueva oferta del Ipswich Town

Saint-Maximin podría debutar contra Atlas | MEXSPORT|