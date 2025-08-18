Mastantuono, cerca del debut con el Real Madrid; Xabi Alonso lo llena de elogios

Este verano una de los fichajes estrella del Real Madrid sin lugar a dudas fue el de Franco Mastantuono, el argentino de 18 años proveniente de River Plate que llega con altas expectativas y pese a tener apenas unos días integrado en el primer equipo, ya podría debutar este martes en la Jornada 1 de LaLiga.

Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid | X: @realmadrid

En conferencia de prensa previo a su duelo ante Osasuna, el entrenador merengue, Xabi Alonso, dio sus primeras impresiones de Franco Mastantuono como futbolista del Real Madrid y pese a que no aseguró nada, adelantó que podría debutar oficialmente el día de mañana.

“Franco Mastantuono tiene una zurda increíble. Es muy bueno y puede jugar mañana”

“Tiene la calidad, la energía, es comprometido defensivamente, tiene buen ritmo y el espíritu competitivo argentino. Es bueno con el último pase. Está a un muy buen nivel”

Xabi Alonso elogia a Mastantuono | X: @realmadrid

Su debut no es un hecho y lo único seguro es que el argentino saltará al banco de suplentes, sin embargo, Mastantuono es ya uno de los jugadores a seguir esta nueva temporada de LaLiga.

Mastantuono, ni una semana en Madrid

Pese a que su fichaje fue anunciado hace un par de meses, Franco Mastantuono no pudo incorporarse a las actividades con el Real Madrid sino hasta el pasado 15 de agosto, esto por normativa FIFA que le impedía entrenar con el club sino hasta que cumpliera la mayoría de edad.

Mastantuono podría debutar este martes | X: @realmadrid

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAVANI SE PERDIÓ GOL 'CANTADO' EN LA VICTORIA DE BOCA JUNIORS ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA