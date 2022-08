Anderson Santamaria sobre contraste entre Atlas y Chivas: "Hoy nos toca estar del otro lado"

A pesar de que Chivas no pasa por su mejor momento, para Anderson Santamaría este será un clásico especial. Además de que no considera que Guadalajara no es rojiblanco, ni rojinegro a pesar del dominio que han tenido en los últimos años.

“Los partidos son especiales, la verdad yo no creo que sea tan atractivo o no, yo creo que el partido se tiene que jugar al margen de la situación en que vengamos ambos. Yo creo que ellos no están pasando por una buena situación por un buen tema de ofensiva, pero yo creo que estos partidos son especiales”, señaló Santamaría.

Una de las principales razones que encuentra el defensor para que este duelo sea atractivo es la rivalidad que existe entre ambas escuadras, además de que ambos cuentan con buenos jugadores:

“Creo que ellos lo van a tomar de esa manera, nos ven como el clásico rival, el rival a vencer, así como nosotros también los queremos vencer. Va a ser un partido muy bonito, porque yo creo que ambos tenemos muy buenos jugadores y espero esta vez el triunfo se quede con nosotros para la alegría de nosotros y para la afición”.

A pesar de que en los últimos años Atlas ha predominado en el estado con la obtención del bicampeonato y que no han perdido un Clásico Tapatío en casi dos años, Anderson no considera que Jalisco le pertenezca en totalidad a alguno de los dos equipos:

“La verdad tengo mucho respeto por el equipo de Chivas, yo creo que ellos tienen un gran equipo. Así como ellos han tenido su racha en algún momento en que nosotros no podíamos ganar, hoy nos toca estar del otro lado, pero nunca nos confiamos, sabemos que este es un partido especial, es un clásico que cualquiera lo puede ganar, este partido se define por detalles y la verdad no creo que que Jalisco normalmente sea de uno o de otro yo la verdad respeto mucho ese tema”.

Anderson Santamaría confesó que Atlas no se conformará con el bicampeonato, ya que buscarán el tricampeonato: “Estamos trabajando para ello, la verdad que nos está costando el inicio de este torneo, por ahí podemos tener la excusa de las pretemporadas que no hemos tenido en estos dos últimos torneos.

Yo creo que el equipo está trabajando, hemos encontrado el camino, los resultados no se han estado dando últimamente, pero yo creo que retomamos la senda del triunfo con Querétaro que nos motiva, nos ayuda a llegar muy bien al clásico y yo creo que el clásico hoy va a ser un punto de partida para para volver a luchar por lo que queremos qué es el tricampeonato”

