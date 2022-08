Wacho Jiménez previo a juego ante Atlas: 'Es una buena oportunidad para volver a la senda del triunfo'

Miguel Jiménez está apenado con los aficionados de Chivas, pues no han podido ganar en siete fechas del Apertura 2022, pero cree que el partido contra Atlas será una buena oportunidad para volver a la senda del triunfo.

"Hemos quedado a deber. No hemos tenido el arranque deseado. Nos duele estar en esta situación. No podemos poner excusas. Hay que seguir trabajando para que llegue el tan ansiado triunfo", mencionó en conferencia de prensa.

Los dos protagonistas del Clásico Tapatío atraviesan por un mal momento. Los Zorros están en la decimotercera posición, con 7 puntos. El Rebaño Sagrado es penúltimo, con cinco unidades.

"Es un partido importante, porque es el que sigue. No hemos ganado en el torneo. Creo que es una buena oportunidad para volver a la senda del triunfo, que vendría muy bien para el grupo. No queremos estar en esta situación”, agregó.

El guardameta rojiblanco dijo que no salvarán el torneo ganándoles a los rojinegros: "No. Nosotros deberíamos de estar peleando por los primeros lugares. La realidad es que no hemos estado a la altura. El equipo está unido y fuerte", aseveró.

Miguel Jiménez espera que Chivas le ponga fin a esta mala racha que justamente inició luego de que Atlas le ganó en los Cuartos de Final del Clausura 2022, para luego ganar el bicampeonato de Liga MX.

"No hemos estado a la altura. Siempre nos hemos entregado al máximo. Uno trabaja para poder afrontar los compromisos de la mejor manera”, finalizó.

