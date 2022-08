Isaac Brizuela previo al Chivas vs Atlas: 'No salvamos el torneo ganando Clásicos'

Este fin de semana, Chivas arranca el 'calendario' de los llamados Clásicos, el rival en turno será su vecino de ciudad: Los Rojinegros del Atlas, pero para Isaac Brizuela, ganar es una obligación, más no una salvación.

El delantero rojiblanco aseguró en una entrevista para TUDN que el Rebaño no tiene que pensar en que venciendo a Atlas o a las Águilas del América salvan el torneo, aunque también comentó que salir de esos encuentros con victorias sería especial para el grupo.

"Chivas no tiene que pensar así, que con los Clásicos salvamos el torneo, soy consciente que no ha sido un buen torneo y más ahorita. Me quedaría con que el rival en turno que tenemos en puerta, como es el bicampeón, ha venido jugando bastante bien y es el clásico de la ciudad, te diría que es un buen arranque para cortar esta racha, en pensar en sumar de tres, no estaría conforme con decirte que salvamos la temporada", aseveró el 'Cone'.

El conjunto rojiblanco no sabe todavía lo que es ganar en el Apertura 2022, en siete encuentros solamente han conseguido dos empates y únicamente han marcado cuatro tantos, sin duda una victoria ante el Bicampeón de la Liga MX podría sacar del bache a las Chivas.

