Hakimi destaca visita de Mbappé a Marruecos y revela que amó el país

Achraf Hakimi manifestó su alegría tras recibir la visita de Kylian Mbappé durante la participación de Marruecos en la AFCON. El lateral del PSG destacó que el delantero disfrutó al máximo su estancia en el país africano mientras observaba el desempeño del equipo.

Mbappé | AP

¿Qué dijo Hakimi sobre Mbappé?

"Ha sido genial ver a Mbappé aquí en Marruecos. ¡Ama nuestro país!", reveló el internacional marroquí tras el encuentro. El defensor destacó que el atacante galo quedó encantado con las tradiciones, la hospitalidad y la gastronomía de la nación africana.

"Le gusta Marruecos, también le encanta nuestra comida... Estoy muy feliz de verle", añadió Hakimi ante los medios presentes. Según el lateral, el astro del Real Madrid expresó su admiración por el nivel mostrado en la cancha frente a la selección de Mali.

El delantero francés también dio su visto bueno al funcionamiento colectivo del plantel de cara a la fase definitiva. "También le gustó nuestra actuación y dijo que podemos ganar absolutamente la AFCON", confesó su gran amigo sobre la charla privada.

En partido | AP

Mbappé aprovecha descanso

Mbappé se encuentra actualmente en un periodo de descanso con el club merengue, el cual se extenderá hasta enero de 2026. Esta pausa permitió su traslado para acompañar a sus colegas en un momento clave de la temporada de futbol internacional.

Además de su relación con Hakimi, el francés pudo observar de cerca la participación de su compañero de equipo Brahim Díaz. El mediapunta fue titular con la selección de Marruecos y mostró destellos de su calidad técnica durante los minutos disputados.

La presencia de la figura mundial en las gradas generó un impacto positivo en el ánimo del plantel dirigido por Walid Regragui. La afición local también celebró la visita de uno de los mejores jugadores del planeta en su propio territorio nacional.

El vínculo entre Hakimi y Mbappé se mantiene sólido a pesar de la distancia tras la salida del francés hacia España. Este gesto de amistad refuerza la unión de un grupo que sueña con levantar la copa en las próximas semanas de competencia.

En acción | AP



