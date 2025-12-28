Katia Itzel García se convirtió en la sexta mejor árbitra del mundo

Katia Itzel García culmina un periodo inolvidable para su trayectoria profesional y el arbitraje de México. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol la ubicó en el sexto peldaño de su listado anual, tras sumar 15 unidades por su destacada labor.

En encuentro | IMAGO7

¿Cuáles fueron los logros de Katia Itzel García?

La colegiada capitalina no solo impuso condiciones en el torneo local, sino que también brilló en escenarios de máxima exigencia fuera del país. Su participación en la Copa del Mundo Sub-20, la Copa Oro y la Leagues Cup avalan este reconocimiento de carácter global.

Dentro de la Liga MX, García Mendoza rompió barreras de género al debutar en la fase final del certamen varonil. Su designación para el duelo de Cuartos de Final entre Toluca y Juárez marcó un precedente absoluto para las mujeres dentro del balompié nacional.

Desde su debut como juez central en marzo de 2024, la silbante acumula 18 apariciones como encargada principal de la disciplina en el campo. A estas cifras se suman nueve participaciones como cuarta árbitra, rol donde también mostró su temple y capacidad de mando.

En juego | IMAGO7

Katia Itzel encabezó ternas conformadas íntegramente por mujeres en siete compromisos durante este ciclo de competencia. Esta tripleta, integrada junto a Karen Díaz y Sandra Ramírez, representa un avance significativo para la equidad en el deporte de alto rendimiento.

El ranking de la IFFHS sitúa a la italiana Maria Sole Ferrieri en la cima del orbe con un total de 97 puntos. El podio lo completan la francesa Stephanie Frappart y la croata Ivana Martincic, figuras consagradas que ahora comparten espacio con el talento de la mexicana.

Este nombramiento coloca al arbitraje de México bajo los reflectores mundiales y confirma la calidad de sus representantes en el plano internacional. La constancia de García Mendoza durante cada jornada le permite hoy dormir como la sexta mejor árbitra del mundo.

Las mejores árbitras del mundo en 2025

Maria Sole Ferrieri (Italia) - 97 puntos Stephanie Frappart (Francia) - 93 puntos Ivana Martincic (Croacia) - 67 puntos Tess Olofsson (Suecia) - 22 puntos Edina Alves (Brasil) - 16 puntos Katia Itzel García (México) - 15 puntos Silvia Gasperotti (Italia) - 13 puntos Antsino Twanyanyukwa (Namibia) - 12 puntos Desiree Grundbacher (Suiza) - 11 puntos Bouchra Karboubi (Marruecos) - 11 puntos

En partido | IMAGO7



