Gigantes del aire en la Liga MX: jugadores que dominaron los duelos aéreos en 2025

A lo largo del 2025, la Liga MX ha tenido jugadores que comandan en distintas áreas del campo; sin embargo, son contados los jugadores que se han mantenido como los mejores en cuanto al juego aéreo durante los dos torneos que han conformado el año previo al que será mundialista para México.

Aunque Sergio Ramos aparece en la lista, incluso siendo uno de los dueños de esa estadística a lo largo de la historia en el futbol, no es él el primer puesto, pues hay aún algunos jugadores que han resaltado en este rubro.

Boya es uno de los mejores por juego aéreo | Imago7

¿Quiénes son los 'Dueños del aire' en 2025?

Con información de Statisticks, estos son los jugadores que han comandado la estadística de duelos aéreos ganados a lo largo del 2025 jugando al menos el 50% de los minutos de ambos torneos, el de Clausura en la primera mitad del año y el de Apertura en el último semestre del mismo.

3.2 - Jhonder Cádiz

3.2 - Lucas Merolla

3.2 - Frank Boya

3.1 - Joaquim Henrique

2.5 - Tomás Badaloni

2.5 - Ramón Juárez

2.5 - Sergio Ramos

2.3 - Gabriel Fernández

2.3 - Haret Ortega

2.3 - Diego Reyes

'Toro' Fernández es uno de los miembros de la lista | Imago7

Ninguno de los jugadores que están en esta lista forma parte de los goleadores del año, además de que esta estadística tampoco asegura que ellos sean anotadores, solo se muestra quienes han sido los que mejor han jugado 'en las alturas' de las canchas en Liga MX.

El juego aéreo, parte relevante del futbol mexicano

El dominio aéreo se ha convertido en un factor clave dentro del futbol moderno, especialmente en una Liga MX donde el juego físico y las jugadas a balón parado tienen un peso determinante en el desarrollo de los partidos. Ganar duelos por arriba no solo impacta en defensa, sino que también permite iniciar ataques, sostener la presión alta y neutralizar centros peligrosos.

De cara al año mundialista, este tipo de métricas cobra mayor relevancia para cuerpos técnicos y analistas, ya que evidencia perfiles específicos que pueden marcar diferencia más allá de los goles. El juego aéreo, aunque menos vistoso, sigue siendo una de las herramientas más valiosas para el equilibrio táctico de los equipos en el futbol mexicano.