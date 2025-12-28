Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns EN VIVO NFL Semana 17

AARON RODGERS LISTO

El veterano QB está listo para un nuevo juego divisional para buscar amarrar el boleto a los Playoffs.

La Semana 17 de la NFL presenta un duelo de contrastes este domingo 28 de diciembre en el Huntington Bank Field. Los Pittsburgh Steelers, líderes de la AFC Norte, visitan a sus eternos rivales, los Cleveland Browns, en un enfrentamiento donde la inercia ganadora de los visitantes choca con la crisis profunda de los locales, quienes buscan cerrar con dignidad una campaña para el olvido.

Los Steelers (9-6) llegan a Cleveland con el viento a favor tras hilvanar una racha de tres victorias consecutivas, incluyendo un triunfo vital la semana pasada ante los Detroit Lions (22-10).

El equipo de Mike Tomlin ha encontrado su identidad gracias a una defensiva oportunista que presume un diferencial de intercambios de balón de +9, la cuarta mejor marca de la liga, lo que les ha permitido mantenerse en la cima de su división.

Por el contrario, los Cleveland Browns (3-12) atraviesan un momento crítico con cuatro derrotas en fila. Su ofensiva es actualmente la número 31 de la liga, promediando apenas 16.4 puntos por partido.

Además, la unidad defensiva de Cleveland, aunque es la número 1 contra el pase, ha permitido la alarmante cifra de 104 puntos tras entregas de balón, un factor que los Steelers buscarán explotar este domingo.

Una de las grandes ausencias para Pittsburgh será el receptor estrella DK Metcalf, quien cumplirá una suspensión tras un altercado en la semana anterior. Sin embargo, la ofensiva terrestre comandada por Jaylen Warren y Najee Harris será la punta de lanza contra una defensa de los Browns que ha permitido actuaciones individuales de más de 160 yardas terrestres en jornadas recientes.