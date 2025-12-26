Lamar Jackson en duda para duelo ante los Green Bay Packers

¿Se acabó la temporada para los Ravens? Lamar Jackson, mariscal de campo titular de Baltimore y dos veces MVP de la NFL, es duda para el próximo partido del equipo de Maryland ante los Green Bay Packers, en un duelo de vida o muerte para los Cuervos, pues en caso de perder su eliminación se concretará.

Lamar sufrió una contusión en la espalda ante los New England Patriots, lo que lo colocó en duda para el próximo partido ante los de Wisconsin. El estado de Jackson aún no es del todo claro, sin embargo, en caso de no poder jugar, el suplente Tyler Huntley sería el titular en el duelo ante los Empacadores.

Lamar Jackson | AP

La temporada ha estado llena de altibajos para el equipo coacheado por John Harbaugh, pues las lesiones y un pésimo nivel defensivo han estado a la orden del día. Además de las constantes dolencias, como la de Lamar ante los Patriotas y los Kansas City Chiefs, que lo mantuvo alejado durante seis juegos, el equipo tampoco ha jugado del todo bien a la ofensiva, pues en varios partidos existieron jugadas claves, entre ellos fumbles de Derrick Henry o Zay Flowers.

¿Cansancio entre Baltimore y Lamar Jackson?

Además de la lesión con la que tiene que lidiar el quarterback, varios reportes indican un desgaste en la relación de Harbaugh y Jackson. El Baltimore Sun reportó el pasado martes que Lamar se ha quedado dormido en varias reuniones del equipo, razón por la que el entrenador en jefe se cansó de él.

Sin embargo, el propio John salió a desmentir la denuncia anónima, en la que también se destacó que Lamar Jackson se desvela por jugar videojuegos y tiene un trato preferencial en cuestión a otros jugadores. Harbaugh sentenció que su relación con el mariscal de campo es muy buena y profesional.

"Así que no sé de dónde viene eso", sentenció Harbaugh el miércoles. "Nunca he visto algo así. Nunca he presenciado algo parecido, y estoy presente en todas las reuniones. Nuestra relación es excelente. Lo aprecio mucho. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Y sé que está luchando con todas sus fuerzas para recuperarse".

¿Tensión en Maryland? | AP

El partido de vida o muerte ante Green Bay

Pese a que la obligación de los Ravens es ganar en Lambeau, la realidad es que ya no dependen de sí mismos para entrar a la postemporada. Los Green Bay Packers (9-5-1) también cuenta con la duda de la presencia de su mariscal de campo, Jordan Love, pues sufrió una conmoción cerebral, por lo que sus posibilidades pueden crecer.

El partido de los Ravens es el sábado, por lo que en caso de ganar tendrán un día más de vida para soñar con la postemporada. Sin embargo, en dado caso que los Pittsburgh Steelers (9-6) logren vencer a los Cleveland Browns (3-12), el Norte de la Americana será de acero y no quedará nada para los herederos de Edgar Allan Poe.

¿Adiós tempranero? | AP

