¿Cuándo y dónde ver Texans vs Los Angeles Chargers?

La Semana 17 de la temporada 2025 de la NFL presenta un duelo clave entre los Houston Texans y Los Angeles Chargers, un enfrentamiento que puede marcar el rumbo de ambos equipos rumbo a los playoffs, ya sea para asegurar su lugar o para mantenerse con vida en la recta final del calendario regular.

Los Angeles Chargers l AP

Houston llega a este compromiso con la intención de consolidarse como protagonista en la AFC. Los Texans han mostrado una identidad clara a lo largo del año: una ofensiva dinámica y una defensiva que ha sabido responder en momentos determinantes.

En esta etapa del campeonato, el equipo texano sabe que una victoria no solo fortalecería su posición en la tabla, sino que también podría darle ventaja en criterios de desempate, fundamentales en una conferencia tan competida.

Texans l AP

¿Cómo llegan los Chargers?

Por su parte, los Chargers de Los Ángeles afrontan el partido con un sentido de urgencia. El conjunto angelino ha tenido una temporada de altibajos, pero mantiene intactas sus aspiraciones de clasificar como comodín. Con un ataque capaz de explotar en cualquier momento y una defensiva que ha mejorado en las últimas semanas, los Chargers ven este juego como una auténtica final anticipada.

El choque promete ser intenso desde el arranque. Houston buscará imponer condiciones con su ofensiva balanceada y el control del reloj, mientras que Los Ángeles apostará por un juego más vertical, consciente de que necesita sumar victorias y esperar combinaciones favorables en la última semana.

Chargers l AP

Más allá del resultado inmediato, este partido tiene un peso específico en la narrativa de la temporada. Para los Texans, representa la oportunidad de confirmar su crecimiento y aspirar a un recorrido largo en postemporada. Para los Chargers, es la posibilidad de mantener viva la esperanza y demostrar que aún pueden ser un rival incómodo en enero.

En la Semana 17, Texans y Chargers no solo disputan un triunfo: se juegan su futuro en los playoffs y la credibilidad de sus proyectos en una de las etapas más exigentes de la NFL, partido que lo podrás seguir este 27 de diciembre en punto de las 15:30 hrs, tiempo del centro de México, a través de NFL Network.

Fecha: 27 de diciembre

Hora: 15:30

Estadio SoFi Stadium

Transmisión: NFL Network

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C



Contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

