NFL y Netflix conquistan la Navidad con un show de medio tiempo protagonizado por Snoop Dogg

La jornada navideña de la NFL en 2025 ha dejado de ser un simple evento deportivo para convertise en un verdadera espectáculo para los amantes del deporte y la música. De la mano de Netflix, el U.S. Bank Stadium fue testigo de un show de medio tiempo liderado por Snoop Dogg, quien logró fusionar géneros tan diversos como el hip-hop, el country y el K-pop, elevando el estándar de las transmisiones de temporada regular a niveles de Super Bowl.

El debut triunfal de Huntrix y la apuesta digital

La mayor sorpresa de la tarde fue la aparición de Huntrix, el grupo femenino que saltó de la pantalla tras el éxito de la película animada KPop Demon Hunters. Las artistas Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, voces reales detrás de los personajes virtuales, demostraron su poder de convocatoria al presentarse junto a Snoop Dogg.

Del ballet clásico al country

Snoop Dogg, fiel a su estilo icónico pero adaptado a la elegancia de la fecha, lució un traje rojo con abrigo de piel mientras navegaba por una lista de éxitos que incluyó momentos inesperados:

Una interpretación coral de 'My Favorite Things' acompañada por bailarinas de ballet sobre el emparrillado.

La estrella Lainey Wilson hizo su entrada en un trineo blanco para interpretar Santa Claus is Coming to Town, aportando el toque tradicional del género a la energía urbana del rapero californiano.

Andrea Bocelli

Uno de los puntos más conmovedores y destacados de la jornada fue la participación del tenor italiano Andrea Bocelli, quien compartió el escenario con su hijo, Matteo Bocelli. La dupla ofreció una actuación especial que añadió una capa de sofisticación y emotividad a la transmisión, resonando profundamente con la audiencia global que sintonizó el evento a través de la plataforma.

Netflix pone el Show de Navidad al nivel del Super Bowl

Este es el segundo año que la plataforma de streaming gestiona la transmisión navideña de la liga. Tras los récords de audiencia de 2024, que superaron los 30 millones de espectadores, parece que la NFL de la mano de Netflix han encontrado en la Navidad un nuevo mercado para explotar dentro y fuera del emparrillado.