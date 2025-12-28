Descarrila el Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec confirmó que este domingo 28 de diciembre de 2025 se registró el descarrilamiento del Tren Interoceánico a la altura de la comunidad de Nizandá, Oaxaca, sobre la Línea Z, cuando viajaban a bordo 241 personas pasajeras y nueve integrantes de la tripulación en dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

El Tren Interoceánico se descarriló en la comunidad de Nizandá, Oaxaca, sobre la Línea Z del Corredor Interoceánico./ X

De acuerdo con la información oficial, el incidente obligó a detener la marcha del convoy y activar los protocolos de emergencia, mientras autoridades federales y estatales se movilizaron a la zona para atender a los usuarios y asegurar el área. Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas lesionadas.

¿Qué ocurrió durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico?

La Secretaría de Marina informó que el evento ferroviario ocurrió cuando la máquina principal del tren salió de las vías. En una publicación difundida en redes sociales, la dependencia señaló: “Se registró un evento ferroviario. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal”.

De manera preliminar, se indicó que el incidente tuvo lugar en el kilómetro Z-230+290, con dirección al municipio de Matías Romero Avendaño. Tras el descarrilamiento, el tren fue desalojado y se inició la evaluación técnica del tramo ferroviario afectado.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de… pic.twitter.com/OFqLkOwwdF — SEMAR México (@SEMAR_mx) December 28, 2025

Autoridades atienden a pasajeros y aseguran coordinación interinstitucional

El Gobierno de Oaxaca informó que al sitio se movilizó personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, así como elementos de la Policía Vial Estatal y ambulancias, con el objetivo de brindar auxilio inmediato a las personas pasajeras y mantener el control de la zona.

Autoridades federales y estatales activaron protocolos de emergencia tras el incidente ferroviario ocurrido el 28 de diciembre de 2025./ X

Por su parte, la Secretaría de Marina aseguró que desde el primer momento se brindó atención a las personas usuarias del Tren Interoceánico y que se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que dio instrucciones para que se brindara atención inmediata tras el descarrilamiento registrado entre las poblaciones de Chívela y Nizandá, y señaló que el personal estatal continúa trabajando de manera coordinada con autoridades federales.

Además, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que se activaron los protocolos de emergencia en las unidades médicas de la región para la posible atención de pacientes, al tiempo que se mantiene vigilancia permanente ante cualquier eventualidad.

El Tren Interoceánico forma parte del proyecto estratégico inaugurado en diciembre de 2023, que conecta Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, y busca fortalecer el desarrollo logístico del sur del país. Las autoridades señalaron que conforme se cuente con información confirmada, se ampliarán los detalles del incidente y se dará a conocer el resultado de la investigación técnica.