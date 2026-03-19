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CNTE amenaza con protestas en el Mundial 2026; Sheinbaum responde

Claudia Sheinbaum aseguró que el diálogo con la CNTE permanece abierto. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:29 - 19 marzo 2026
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Las tensiones crecen, pero el Gobierno insiste en una salida negociada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum respondió a las advertencias de la CNTE sobre un posible boicot al mundial 2026 y aseguró que su administración mantiene abiertos los canales de diálogo con el magisterio.

Las movilizaciones de la CNTE incluyen marchas y bloqueos en varias entidades. / X

¿Habrá boicot al Mundial 2026 en México?

En medio del paro nacional y las movilizaciones de maestros, integrantes de la CNTE han advertido que podrían realizar acciones durante el Mundial de Fútbol 2026 si no se atienden sus demandas.

La CNTE advirtió posibles protestas durante el Mundial 2026 en México. / X

Ante esto, la mandataria federal minimizó el escenario y reiteró que la comunicación sigue activa:

“Hay demandas que se pueden cumplir y hay demandas que no alcanza el presupuesto para cumplirlas”, señaló.

Además, insistió en que las negociaciones no están cerradas y continúan a través de dependencias como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública.

El paro nacional de 72 horas fue convocado por la CNTE como parte de sus acciones para exigir cambios en el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado y la revisión de la legislación relacionada con el ISSSTE./ RS

Gobierno insiste en diálogo, pero pone límites

Aunque el Gobierno federal ha reiterado su disposición al diálogo, también ha marcado límites claros: no todas las exigencias podrán cumplirse debido a restricciones presupuestales.

Sheinbaum señaló que algunas demandas no pueden cumplirse por falta de presupuesto. / AP

La presidenta ha subrayado que cualquier acuerdo deberá ajustarse a los recursos disponibles, al tiempo que pidió que las movilizaciones se mantengan en un marco pacífico.

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