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CNTE amenaza con protestas en el Mundial 2026; Sheinbaum responde
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum respondió a las advertencias de la CNTE sobre un posible boicot al mundial 2026 y aseguró que su administración mantiene abiertos los canales de diálogo con el magisterio.
¿Habrá boicot al Mundial 2026 en México?
En medio del paro nacional y las movilizaciones de maestros, integrantes de la CNTE han advertido que podrían realizar acciones durante el Mundial de Fútbol 2026 si no se atienden sus demandas.
Ante esto, la mandataria federal minimizó el escenario y reiteró que la comunicación sigue activa:
“Hay demandas que se pueden cumplir y hay demandas que no alcanza el presupuesto para cumplirlas”, señaló.
Además, insistió en que las negociaciones no están cerradas y continúan a través de dependencias como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública.
Gobierno insiste en diálogo, pero pone límites
Aunque el Gobierno federal ha reiterado su disposición al diálogo, también ha marcado límites claros: no todas las exigencias podrán cumplirse debido a restricciones presupuestales.
La presidenta ha subrayado que cualquier acuerdo deberá ajustarse a los recursos disponibles, al tiempo que pidió que las movilizaciones se mantengan en un marco pacífico.