¡Son una belleza! Noruega presenta sus equipaciones para la Copa del Mundo 2026

La Selección Masculina de fútbol de Noruega ha presentado hoy sus nuevas equipaciones para la Copa del Mundo 2026.

Por primera vez desde 1998, Noruega participará en la fase final de un Mundial, y las equipaciones para la histórica temporada ya están listas.

"Envolverse en la bandera"

Esta es la camiseta que los aficionados han estado esperando desde los años 90. La equipación de local recupera la bandera noruega, colocada de forma clara y orgullosa en el centro del pecho, con un patrón inspirado en la iglesia de madera de Urnes. Es una expresión que combina un lenguaje de diseño modesto con un estilo moderno, seguro y confiado, al igual que la gente de este orgulloso país. Así lo afirma Jan Ove Nystuen, director de marca de la Federación Noruega de Fútbol (NFF).

La NFF ha desarrollado la camiseta en colaboración con diseñadores de Nike, y su socio Unisport también ha formado parte del equipo de trabajo.

Foto oficial de la Federación Noruega de Futbol y NIke

La mentalidad Vikinga Noruega

La camiseta de visitante se ha reducido a lo esencial, brutal e intimidante, con una identidad que se centra en una voluntad de ataque pura e implacable. El diseño presenta un aspecto completamente negro, combinado con patrones de inspiración vikinga en las mangas y las medias. Es una expresión cruda, intransigente e inconfundiblemente noruega.

El objetivo no es solo hacer que Noruega destaque en el escenario más prominente del mundo, sino también inspirar a las futuras generaciones de jugadores a ser valientes, audaces y sin inhibiciones.

Foto oficial de la Federación Noruega de Futbol y NIke

Una tercera equipación completamente blanca

Tenemos una versión totalmente blanca, similar a la negra, como alternativa adicional y con la misma calidad. Es deseable tener una equipación extra dependiendo de las opciones de color que tenga el rival.

Las nuevas camisetas son significativamente más ligeras que las anteriores y, con la nueva tecnología Magna-Dri Fit, son más transpirables, lo que se adapta bien al calor de Estados Unidos. Están hechas de un 100 % de recortes reciclados de las fábricas de Nike.