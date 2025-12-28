Atalanta vs Inter de Milán EN VIVO Serie A Jornada 17

El partido más esperado de la Jornada 17 de la Serie A tendrá lugar en Bérgamo, donde la Atalanta recibirá al actual líder, el Inter de Milán.

Este choque no solo es un clásico moderno del futbol italiano, sino que representa una prueba de fuego para los nerazzurri, quienes buscan consolidar su dominio en la tabla antes de las celebraciones de Año Nuevo. El Inter llega con 33 puntos y la mejor diferencia de goles del torneo.

El inter llega con las piernas frescas tras haberse saltado la jornada anterior por sus compromisos en la Supercopa Italiana. Su última actuación liguera fue una demostración de poderío al golear 5-1 al Genoa, consolidándose como la mejor ofensiva del campeonato con 34 goles a favor. Con 11 victorias y solo 4 derrotas, el equipo de Simone Inzaghi sabe que una victoria en Bérgamo les permitiría distanciarse de Milan y Napoli.

La Atalanta, bajo la dirección de Raffaele Palladino, ocupa la 9ª posición con 22 puntos. Aunque su posición en la tabla parece modesta, el equipo de Bérgamo viene de ganar 2-1 al Cagliari, lo que les ha devuelto la confianza.

Sin embargo, tienen una espina clavada contra el Inter, ya que fueron goleados 4-0 en la Coppa Italia a principios de este mes, por lo que este domingo buscarán una revancha deportiva frente a su gente.