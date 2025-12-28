Nostradamus y Baba Vanga: las predicciones más inquietantes sobre el 2026

A pocos días de que termine 2025, vuelven a circular interpretaciones sobre las supuestas predicciones de Nostradamus y Baba Vanga para el año 2026, dos figuras que, aunque separadas por siglos, suelen reaparecer cada fin de año en conversaciones sobre el futuro. Sus escritos y declaraciones continúan generando interés, especialmente cuando se les atribuyen escenarios de crisis global, conflictos y transformaciones sociales.

Baba Vanga es una de las figuras más citadas cada fin de año por sus presuntas visiones sobre el futuro./ RS

Tanto Nostradamus como Baba Vanga han sido asociados durante décadas con eventos históricos, aunque especialistas y académicos coinciden en que sus “profecías” suelen ser interpretaciones posteriores, adaptadas al contexto de cada época. Aun así, cada cierre de año sus nombres vuelven a ocupar titulares y redes sociales.

¿Qué se dice que Nostradamus habría anticipado para 2026?

Michel de Nôtre-Dame, conocido como Nostradamus, escribió en el siglo XVI una serie de cuartetas poéticas que no contienen fechas exactas ni referencias directas. Algunas lecturas modernas sostienen que ciertos textos podrían aludir a conflictos armados, crisis políticas y tensiones entre potencias, aunque estas interpretaciones varían según quien las analice.

Las supuestas predicciones de Nostradamus vuelven a ser tema de conversación rumbo al año 2026./ RS

Historiadores han señalado que las cuartetas de Nostradamus son ambiguas y simbólicas, lo que permite que se adapten a distintos momentos históricos. Por ello, no existe un consenso académico que confirme que el astrólogo francés haya hecho predicciones específicas sobre el año 2026.

En años recientes, algunas interpretaciones han relacionado sus escritos con cambios en el orden mundial, avances tecnológicos y conflictos prolongados, aunque sin elementos verificables que permitan considerarlos advertencias concretas.

Baba Vanga y las lecturas modernas sobre el futuro

Baba Vanga, vidente búlgara fallecida en 1996, nunca dejó predicciones escritas de su puño y letra. Lo que se conoce sobre sus supuestas visiones proviene de testimonios de terceros, lo que ha generado dudas sobre la fidelidad de muchas afirmaciones que se le atribuyen.

Especialistas señalan que muchas de estas predicciones se basan en interpretaciones modernas de textos y testimonios./ Pixabay

Para 2026, algunas versiones difundidas en medios y redes señalan que Baba Vanga habría hablado de inestabilidad global, crisis sociales y retos para la humanidad, aunque estas afirmaciones no cuentan con documentación directa que las respalde.

Especialistas en divulgación científica y pensamiento crítico advierten que muchas de estas predicciones suelen reinterpretarse después de que ocurren ciertos eventos, lo que refuerza la percepción de aciertos, aun cuando no exista evidencia previa clara.

Así, tanto las supuestas predicciones de Nostradamus como las de Baba Vanga forman parte de un fenómeno cultural recurrente, más vinculado a la curiosidad y al simbolismo que a hechos comprobables. De cara a 2026, sus nombres vuelven a generar conversación, aunque sin bases verificables que permitan afirmar que el futuro ya esté escrito.