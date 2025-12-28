Nostradamus y Baba Vanga: las predicciones más inquietantes sobre el 2026

Nostradamus escribió cuartetas en el siglo XVI que siguen siendo interpretadas cada fin de año

Nostradamus y Baba Vanga: las predicciones más inquietantes sobre el 2026
Especialistas señalan que estas predicciones carecen de evidencia verificable. | X
Mariana Alcántara Contreras
28 de Diciembre de 2025

A pocos días de que termine 2025, vuelven a circular interpretaciones sobre las supuestas predicciones de Nostradamus y Baba Vanga para el año 2026, dos figuras que, aunque separadas por siglos, suelen reaparecer cada fin de año en conversaciones sobre el futuro. Sus escritos y declaraciones continúan generando interés, especialmente cuando se les atribuyen escenarios de crisis global, conflictos y transformaciones sociales.

Baba Vanga es una de las figuras más citadas cada fin de año por sus presuntas visiones sobre el futuro./ RS
Baba Vanga es una de las figuras más citadas cada fin de año por sus presuntas visiones sobre el futuro./ RS 

 

Tanto Nostradamus como Baba Vanga han sido asociados durante décadas con eventos históricos, aunque especialistas y académicos coinciden en que sus “profecías” suelen ser interpretaciones posteriores, adaptadas al contexto de cada época. Aun así, cada cierre de año sus nombres vuelven a ocupar titulares y redes sociales.

¿Qué se dice que Nostradamus habría anticipado para 2026?

Michel de Nôtre-Dame, conocido como Nostradamus, escribió en el siglo XVI una serie de cuartetas poéticas que no contienen fechas exactas ni referencias directas. Algunas lecturas modernas sostienen que ciertos textos podrían aludir a conflictos armados, crisis políticas y tensiones entre potencias, aunque estas interpretaciones varían según quien las analice.

Las supuestas predicciones de Nostradamus vuelven a ser tema de conversación rumbo al año 2026./ RS
Las supuestas predicciones de Nostradamus vuelven a ser tema de conversación rumbo al año 2026./ RS 

Historiadores han señalado que las cuartetas de Nostradamus son ambiguas y simbólicas, lo que permite que se adapten a distintos momentos históricos. Por ello, no existe un consenso académico que confirme que el astrólogo francés haya hecho predicciones específicas sobre el año 2026.

En años recientes, algunas interpretaciones han relacionado sus escritos con cambios en el orden mundial, avances tecnológicos y conflictos prolongados, aunque sin elementos verificables que permitan considerarlos advertencias concretas.

Baba Vanga y las lecturas modernas sobre el futuro

Baba Vanga, vidente búlgara fallecida en 1996, nunca dejó predicciones escritas de su puño y letra. Lo que se conoce sobre sus supuestas visiones proviene de testimonios de terceros, lo que ha generado dudas sobre la fidelidad de muchas afirmaciones que se le atribuyen.

Especialistas señalan que muchas de estas predicciones se basan en interpretaciones modernas de textos y testimonios./ Pixabay
Especialistas señalan que muchas de estas predicciones se basan en interpretaciones modernas de textos y testimonios./ Pixabay 

Para 2026, algunas versiones difundidas en medios y redes señalan que Baba Vanga habría hablado de inestabilidad global, crisis sociales y retos para la humanidad, aunque estas afirmaciones no cuentan con documentación directa que las respalde.

Especialistas en divulgación científica y pensamiento crítico advierten que muchas de estas predicciones suelen reinterpretarse después de que ocurren ciertos eventos, lo que refuerza la percepción de aciertos, aun cuando no exista evidencia previa clara.

Así, tanto las supuestas predicciones de Nostradamus como las de Baba Vanga forman parte de un fenómeno cultural recurrente, más vinculado a la curiosidad y al simbolismo que a hechos comprobables. De cara a 2026, sus nombres vuelven a generar conversación, aunque sin bases verificables que permitan afirmar que el futuro ya esté escrito.

Las profecías atribuidas a Nostradamus y Baba Vanga carecen de evidencia verificable, pero mantienen interés global./ RS
Las profecías atribuidas a Nostradamus y Baba Vanga carecen de evidencia verificable, pero mantienen interés global./ RS 

TE PUEDE INTERESAR

28 de diciembre: las bromas más comunes del Día de los Santos Inocentes en México

Contra | 28/12/2025

28 de diciembre: las bromas más comunes del Día de los Santos Inocentes en México
Descarrila el Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec

Contra | 28/12/2025

Descarrila el Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec
Muere Brigitte Bardot a los 91 años: el legado de la actriz y símbolo del cine francés

Contra | 28/12/2025

Muere Brigitte Bardot a los 91 años: el legado de la actriz y símbolo del cine francés
Te recomendamos
Descarrila el Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec
Tendencias
Mundo

LO ÚLTIMO