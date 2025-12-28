Muere Brigitte Bardot a los 91 años: el legado de la actriz y símbolo del cine francés

La actriz y activista francesa Brigitte Bardot falleció este 28 de diciembre de 2025 a los 91 años, según confirmaron fuentes cercanas a su entorno. La intérprete murió en su residencia de Saint-Tropez, donde vivía desde hace varios años alejada de los reflectores. Hasta el momento, no se han informado de manera oficial las causas de su fallecimiento.

La actriz alcanzó fama internacional tras protagonizar Y Dios creó a la mujer, película que marcó una época./ AP

Nacida en París en 1934, Bardot se consolidó como una de las figuras más influyentes del cine europeo durante las décadas de 1950 y 1960. Su proyección internacional llegó con la película Y Dios creó a la mujer (1956), cinta que rompió esquemas al presentar a una mujer libre y desafiante, convirtiéndola en un referente cultural y mediático a nivel mundial.

A lo largo de su carrera participó en más de 40 producciones cinematográficas, trabajando con reconocidos directores y compartiendo créditos con actores de renombre. Su imagen trascendió la pantalla y se transformó en un símbolo de modernidad, sensualidad y rebeldía, influyendo en la moda, la música y la cultura popular de la época.

Bardot se retiró del cine en 1973, cuando se encontraba en el punto más alto de su carrera artística./ AP

Una carrera breve pero profundamente influyente

A pesar de su enorme popularidad, Bardot tomó una decisión poco común en la industria al retirarse definitivamente del cine en 1973, cuando aún se encontraba en la cima de su carrera. Su salida voluntaria de la actuación respondió al desgaste provocado por la fama y al deseo de llevar una vida alejada de la presión mediática.

Además de su trabajo como actriz, Bardot desarrolló una faceta musical con la grabación de decenas de canciones, algunas de las cuales se convirtieron en clásicos de la chanson francesa. Su colaboración con destacados compositores y músicos consolidó su estatus como figura integral del entretenimiento europeo.

En sus últimos años, la actriz vivió alejada de la vida pública y dedicada a la defensa de los derechos de los animales./ AP

Tras su retiro, redirigió su vida hacia el activismo en defensa de los derechos de los animales, causa a la que dedicó más de cinco décadas. En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, desde donde impulsó campañas internacionales contra el maltrato animal y promovió cambios legales en distintos países.

Aunque su vida pública también estuvo marcada por controversias relacionadas con sus opiniones personales, Bardot se mantuvo firme en sus convicciones. Con su muerte, el cine francés pierde a una de sus figuras más emblemáticas, cuyo legado artístico y cultural continúa influyendo a nuevas generaciones.