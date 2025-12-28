Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el año del Caballo de Fuego

El Año Nuevo Chino 2026 ya tiene fecha confirmada y estará marcado por el Caballo de Fuego, uno de los signos más intensos dentro del horóscopo chino. A diferencia del calendario occidental, esta celebración no inicia el 1 de enero, sino que se rige por el calendario lunar, por lo que su comienzo cambia cada año.

El Año Nuevo Chino se rige por el calendario lunar y su fecha de inicio cambia cada año./ Pixabay

Para 2026, el Año Nuevo Chino dará inicio el 17 de febrero y concluirá el 5 de febrero de 2027, periodo durante el cual millones de personas en Asia y otras regiones del mundo celebran rituales relacionados con la prosperidad, la renovación y el equilibrio personal y colectivo.

¿Cuándo empieza el Año Nuevo Chino 2026 y qué animal lo representa?

El inicio del Año Nuevo Chino se define por la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno, lo que explica la variación anual de la fecha. En 2026, esta condición se cumple a mediados de febrero, dando paso al año regido por el Caballo, combinado con el elemento Fuego.

En 2026, el Caballo de Fuego será el signo que marque el ciclo del horóscopo chino./ Pixabay

Dentro del zodiaco chino, el Caballo es el séptimo signo y se asocia con la libertad, la energía, el movimiento y la independencia. Cuando se combina con el elemento Fuego —uno de los cinco elementos del sistema chino—, se potencia su carácter apasionado, impulsivo y transformador.

El Caballo de Fuego aparece cada 60 años, lo que le otorga un simbolismo especial. Tradicionalmente se considera un periodo propicio para tomar decisiones audaces, iniciar proyectos importantes y romper con ciclos que ya no aportan crecimiento.

Las celebraciones del Año Nuevo Chino incluyen rituales para atraer prosperidad y buena fortuna./ Pixabay

El significado del Caballo de Fuego en la tradición china

De acuerdo con la astrología china, los años regidos por el Caballo de Fuego suelen estar marcados por cambios rápidos, liderazgo y fuerte impulso personal, aunque también pueden traer escenarios de tensión si la energía no se canaliza con equilibrio.

Este signo está vinculado con la acción y la determinación, por lo que se asocia con momentos de avance, innovación y búsqueda de autonomía. Sin embargo, también se advierte sobre la necesidad de controlar la impulsividad y evitar decisiones precipitadas.

Durante el Año Nuevo Chino, las celebraciones incluyen reuniones familiares, ofrendas, danzas tradicionales y rituales para atraer la buena fortuna. Más allá del aspecto astrológico, la festividad representa un momento clave de renovación espiritual y cultural.