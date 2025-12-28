Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el año del Caballo de Fuego

Este periodo se asocia con energía, movimiento y cambios importantes, según la tradición de la astrología china

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el año del Caballo de Fuego
El Año Nuevo Chino 2026 inicia el 17 de febrero y estará regido por el Caballo de Fuego, uno de los signos más intensos del zodiaco chino. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
28 de Diciembre de 2025

El Año Nuevo Chino 2026 ya tiene fecha confirmada y estará marcado por el Caballo de Fuego, uno de los signos más intensos dentro del horóscopo chino. A diferencia del calendario occidental, esta celebración no inicia el 1 de enero, sino que se rige por el calendario lunar, por lo que su comienzo cambia cada año.

El Año Nuevo Chino se rige por el calendario lunar y su fecha de inicio cambia cada año./ Pixabay
El Año Nuevo Chino se rige por el calendario lunar y su fecha de inicio cambia cada año./ Pixabay 

Para 2026, el Año Nuevo Chino dará inicio el 17 de febrero y concluirá el 5 de febrero de 2027, periodo durante el cual millones de personas en Asia y otras regiones del mundo celebran rituales relacionados con la prosperidad, la renovación y el equilibrio personal y colectivo.

¿Cuándo empieza el Año Nuevo Chino 2026 y qué animal lo representa?

El inicio del Año Nuevo Chino se define por la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno, lo que explica la variación anual de la fecha. En 2026, esta condición se cumple a mediados de febrero, dando paso al año regido por el Caballo, combinado con el elemento Fuego.

En 2026, el Caballo de Fuego será el signo que marque el ciclo del horóscopo chino./ Pixabay
En 2026, el Caballo de Fuego será el signo que marque el ciclo del horóscopo chino./ Pixabay 

Dentro del zodiaco chino, el Caballo es el séptimo signo y se asocia con la libertad, la energía, el movimiento y la independencia. Cuando se combina con el elemento Fuego —uno de los cinco elementos del sistema chino—, se potencia su carácter apasionado, impulsivo y transformador.

El Caballo de Fuego aparece cada 60 años, lo que le otorga un simbolismo especial. Tradicionalmente se considera un periodo propicio para tomar decisiones audaces, iniciar proyectos importantes y romper con ciclos que ya no aportan crecimiento.

Las celebraciones del Año Nuevo Chino incluyen rituales para atraer prosperidad y buena fortuna./ Pixabay
Las celebraciones del Año Nuevo Chino incluyen rituales para atraer prosperidad y buena fortuna./ Pixabay 

 

El significado del Caballo de Fuego en la tradición china

De acuerdo con la astrología china, los años regidos por el Caballo de Fuego suelen estar marcados por cambios rápidos, liderazgo y fuerte impulso personal, aunque también pueden traer escenarios de tensión si la energía no se canaliza con equilibrio.

Este signo está vinculado con la acción y la determinación, por lo que se asocia con momentos de avance, innovación y búsqueda de autonomía. Sin embargo, también se advierte sobre la necesidad de controlar la impulsividad y evitar decisiones precipitadas.

Durante el Año Nuevo Chino, las celebraciones incluyen reuniones familiares, ofrendas, danzas tradicionales y rituales para atraer la buena fortuna. Más allá del aspecto astrológico, la festividad representa un momento clave de renovación espiritual y cultural.

El Caballo de Fuego aparece cada 60 años dentro del calendario tradicional chino./ Pixabay
El Caballo de Fuego aparece cada 60 años dentro del calendario tradicional chino./ Pixabay 

TE PUEDE INTERESAR

Nostradamus y Baba Vanga: las predicciones más inquietantes sobre el 2026

Contra | 28/12/2025

Nostradamus y Baba Vanga: las predicciones más inquietantes sobre el 2026
Descarrila el Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec

Contra | 28/12/2025

Descarrila el Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec
28 de diciembre: las bromas más comunes del Día de los Santos Inocentes en México

Contra | 28/12/2025

28 de diciembre: las bromas más comunes del Día de los Santos Inocentes en México
Te recomendamos
Nostradamus y Baba Vanga: las predicciones más inquietantes sobre el 2026
Tendencias
Mundo

LO ÚLTIMO