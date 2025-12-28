Rasmus Højlund brilla en la victoria del Napoli ante Cremonese

Napoli impuso su jerarquía en su visita al estadio del Cremonese durante la Jornada 16 del campeonato italiano al ganar 0-2. El conjunto dirigido por Antonio Conte dio una exhibición de efectividad en la primera mitad para asegurar tres puntos fundamentales en sus aspiraciones al título.

En juego | AP

¿Cómo fue el triunfo del Napoli ante Cremonese?

Rasmus Højlund se convirtió en la figura absoluta del encuentro al marcar los dos tantos que definieron el marcador. El atacante aprovechó una jugada colectiva al minuto 13 para vencer la resistencia del portero rival con un remate de alta precisión técnica.

El dominio napolitano encontró su recompensa definitiva justo antes de la pausa del medio tiempo. Nuevamente apareció Højlund al minuto 45 para capitalizar una oportunidad clara y sentenciar el rumbo de un partido que el rival nunca pudo descifrar.

Con este triunfo, la escuadra del sur de Italia suma su tercera victoria consecutiva dentro del torneo local. Esta racha positiva incluye éxitos previos ante rivales de peso como el Bologna y el AC Milan, lo que confirma el gran momento del plantel.

En partido | AP

¿Cómo va la tabla de la Serie A?

El equipo celeste alcanza las 34 unidades en la tabla general y se mantiene como el perseguidor más cercano del líder rossonero. El cierre de año representa un impulso anímico para un grupo que muestra una mejora constante en su funcionamiento táctico.

Cremonese no encontró respuestas ante el orden defensivo de la visita y careció de opciones reales para acortar la distancia. La efectividad del Napoli en los primeros 45 minutos bastó para controlar el ritmo de juego hasta el silbatazo final.

La segunda mitad de la temporada en el futbol italiano promete emociones fuertes ante la poca distancia entre los punteros. Napoli buscará mantener esta inercia ganadora para asaltar el liderato en el arranque del próximo mes de enero.

Los aficionados napolitanos despiden el 2025 con la esperanza de ver a su club levantar un nuevo Scudetto. La presencia goleadora de sus atacantes y la solidez colectiva son los pilares de este proyecto que aspira a lo más alto del podio.

Momentos del cotejo | AP



