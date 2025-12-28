Exjugador del América acaba en la cárcel: "Me agarraron en un robo"

Aldair ‘El Pollo, quien fuera una de las promesas juveniles en las fuerzas básicas de un club de la talla de América, hoy cumple una condena de 17 años de prisión. Su presente no está en las canchas profesionales, sino en el torneo de reclusorios, donde se ha coronado como campeón de goleo.

Exjugador de América termina en la cárcel | IMAGO7

El ascenso: Entre el Pedregal y Coapa

En entrevista para el podcast Reinserta, Aldair cuenta como su formación comenzó en una escuela no oficial de Cruz Azul en Santa Martha, pero su habilidad técnica lo llevó rápidamente a ser visto por visores de élite. Tras una prueba de seis meses, se integró a la Cantera de Pumas.

Sin embargo, el éxito deportivo chocó de frente con la realidad financiera de su hogar. “El profesor se da cuenta de mi habilidad, que sí soy bueno para el deporte y me quedo en el club (Pumas). Me registran y me regalan los uniformes, pero mi problema es que no había economía, se nos hacía muy complicado irnos desde Iztapalapa hasta CU. No teníamos carro, nos teníamos que ir en Metro, en autobús... el tráfico”, relató en entrevista para el canal de YouTube ‘Penitencia’.

A pesar de los obstáculos, su nivel lo llevó a escalar hasta la segunda división y, posteriormente, a integrarse al Club América. Pero en Coapa, la falta de recursos volvió a ser una barrera infranqueable: “Nos pedían dinero para viajar y no era el único hermano. Somos tres. Los otros dos también juegan bonito futbol. Mi papá nos decía: ‘los tres o ninguno’. Nos llevaba a los tres y nos hacían un descuento, pero no había para los viajes”.

La caída: La "talacha", las lesiones y el abandono

La necesidad de dinero empujó a Aldair a la "talacha", partidos de barrio donde se paga por jugar. Fue ahí, a los 16 años, donde su carrera terminó de tajo: “ocurrió una tragedia, mi rodilla me la tronaron. (Estaba jugando) en las canchas de Peñón Viejo”. Tras intentar ocultar la lesión en su club, el apoyo institucional se desvaneció y el joven futbolista se refugió en ambientes nocivos.

“Me decían: ‘vámonos a un antro’ o ‘a tomar’ y empecé a probar la marihuana, a fumar y todo ese tipo de amistades fue lo que me trajo aquí”, confesó.

El arresto: "Me cuadraron un robo"

Aldair se encuentra hoy tras las rejas por el delito de robo. Aunque admite haber cometido faltas menores en el pasado, asegura que la acusación que lo mantiene en prisión fue fabricada: “Me cuadraron un robo. Lo cometí, pero no lo cometí (...). A lo mejor llegué a cometer uno que otro, mínimo, no llegar a matar a alguien. Todo fue por cotorrear con la banda”.

El día de su detención, una confusión con un repartidor de mercancía selló su destino. “El repartidor de las Sabritas, al vernos a todos, se espanta. Le hablan a la patrulla: llega, me agarran y nos cuadran un robo de vehículo”, explicó. Según su versión, no portaban armas, pero en su expediente apareció un cuchillo de cocina que él niega haber tenido: “Nos agarraron adelante, ni siquiera nos agarraron en la camioneta”.

Un futuro en libertad condicional

Tras casi seis años en prisión, ‘El Pollo’ mantiene el olfato goleador en el equipo del reclusorio y guarda con nostalgia las fotos de su pasado, incluyendo una con el hoy jugador del Fulham, Raúl Jiménez.

Su esperanza ahora reside en una posible preliberación tras cumplir 8 años y 9 meses de sentencia, condicionada al pago de una multa y la reparación del daño. Por ahora, el exjugador azulcrema sigue marcando goles, pero lejos de los reflectores del Estadio Azteca.