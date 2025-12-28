Raúl Jiménez recibe elogios del entrenador del Fulham tras gol ante West Ham

Raúl Jiménez volvió a ser el factor determinante para el Fulham en una plaza complicada como el London Stadium. El atacante azteca aprovechó una asistencia de Harry Wilson al minuto 85 para mandar guardar el balón con un testarazo certero que sentenció el compromiso.

Festejo | AP

¿Qué dijo el entrenador de Fulham sobre Raúl Jiménez?

Marco Silva, estratega del conjunto de los Cottagers, no escatimó en halagos para el "Lobo de Tepeji" tras el silbatazo final. El técnico portugués resaltó la importancia de contar con un referente ofensivo que mantenga la presión alta durante todo el desarrollo del juego.

“Gran asistencia y gran gol de Raúl. El partido parecía que iba a ser un empate, pero me gustó la ambición que mostró el equipo para intentar ganar”, sentenció Silva ante los medios. Esta anotación representó la tercera victoria consecutiva para el club londinense.

El entrenador también analizó el desempeño colectivo y reconoció que el equipo supo sufrir ante los contragolpes de los Hammers. A pesar de los riesgos asumidos al buscar la portería rival, la zaga del Fulham logró mantener el cero por segundo duelo seguido.

Marco Silva | AP

Silva enfatizó que tuvieron ocasiones claras antes de abrir el marcador y señaló las jugadas de Josh King y el propio Jiménez. La perseverancia del seleccionado nacional fue clave para romper el muro defensivo que el West Ham montó durante gran parte del encuentro.

La victoria coloca al Fulham en la décima posición de la Premier League con 26 unidades tras 18 jornadas disputadas. El conjunto blanco cierra el año con un balance positivo, impulsado en gran medida por la jerarquía que el delantero mexicano aporta en el área.

Raúl Jiménez persigue récords históricos

Jiménez se encuentra a pocos goles de alcanzar marcas históricas para futbolistas mexicanos en el futbol de Europa. Con este ritmo goleador, el canterano del América reafirma su estatus como titular indiscutible dentro del esquema táctico de Marco Silva.

El Fulham ahora se prepara para abrir el 2026 con una visita al Crystal Palace el 1 de enero. Se espera que Raúl Jiménez mantenga su racha positiva frente al arco para seguir escalando puestos en la tabla general de la liga más competitiva del mundo.

En acción | AP



