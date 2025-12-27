“Queremos competencias europeas”: Raúl Jiménez sueña con llevar al Fulham a Europa o Champions League

Raúl Jiménez cerró con broche de oro el año anotando en sus últimos dos juegos con el Fulham y con ello poniendo la ilusión en ‘The Cottagers’ en busca de la parte alta de la Premier League de cara a la segunda vuelta de temporada.

Con un gol de Raúl Jiménez en la recta final del partido, Fulham se impuso de visita 1-0 al West Ham y cerró la actividad del año con un triunfo muy importante. Gracias a este resultado, el conjunto inglés terminará el 2025 justo en el medio de la tabla general, muy lejos de la zona de descenso, pensando en puestos europeos.

Raúl Jiménez l FulhamFC

¿Cuáles fueron las palabras de Raúl Jiménez?

“Es realmente especial para nosotros ganar tres partidos seguidos, así que estamos muy contentos de terminar el año con una victoria y queremos empezar el año que viene con lo mismo”, declaró el jugador difundido por parte del Fulham.

El delantero seleccionado mexicano visualiza una segunda parte buena para el equipo: “Creo que estamos jugando bien, controlando los partidos. Queríamos estar así toda la temporada, y ahora que estamos en buena forma, no queremos perderla.”

Así ha refrendado su ilusión Raúl Jiménez tras destacar como el héroe ante los ‘Hammers’: “Somos capaces (de vencer al Crystal Palace). Sabemos que ellos también juegan bien, son un equipo duro. Queremos llegar lo más alto posible.”

“Es difícil, la liga es muy competitiva. Sabemos que podemos estar ahí (en las plazas europeas), pero tenemos que seguir trabajando. Necesitamos ganar tantos juegos como sea posible”, mencionó Raúl que iniciará el año enfrentando al Crystal Palace.

Fulham l FulhamFC

¿Cómo fue el gol de Raúl Jiménez?

Al minuto 85', tras un error de la defensa, Harry Wilson mandó un centro a segundo poste, donde el mexicano se encontraba sin marca y remató con solidez a la base del poste izquierdo del meta para anotar el único tanto del partido.

Previamente, el canterano del América había anotado ante Nottingham Forest; ahora alcanzó su anotación número 63 en su historial dentro de la Premier League tras 213 partidos disputados. Con esta cifra, el mexicano igualó el registro histórico del chileno Alexis Sánchez, quien alcanzó esa misma cantidad durante su paso por el Arsenal y el Manchester United.