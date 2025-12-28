Alberto del Río revela que está cerca de regresar a WWE: "Falta que nos estrechemos la mano"

Alberto del Río rompió el silencio tras meses de incertidumbre y especulaciones sobre su futuro profesional. El mexicano confirmó que las pláticas con una empresa de jerarquía internacional avanzan de forma positiva y su regreso a los planos estelares es inminente.

En acción | WWE

¿Qué dijo Alberto del Río sobre su regreso a WWE?

El Patrón manifestó que la voluntad de ambas partes facilitó el acercamiento en las últimas semanas. Según sus palabras, el acuerdo comercial y deportivo se encuentra en una etapa de maduración que solo requiere la firma del documento oficial.

El potosino aprovechó un evento público para aclarar que el vínculo con las promotoras más importantes de la industria nunca se fracturó. La comunicación constante permitió que el interés por su talento se mantuviera vigente a pesar de su ausencia mediática.

“Solo nos queda estrecharnos la mano y concretarlo”, sentenció el atleta para despejar las dudas sobre su próximo destino. Esta declaración confirma que el heredero de Dos Caras ya tiene la mira puesta en recuperar su estatus de figura principal en el ring.

En combate | WWE

Alberto del Río en WWE

Su paso previo por el circuito de Estados Unidos dejó una huella profunda gracias a la conquista de múltiples títulos mundiales. Fue el máximo referente de la bandera mexicana en una etapa de alta competencia por los puestos de privilegio dentro de la WWE.

La historia del luchador también cuenta con capítulos polémicos que marcaron su primera salida de la empresa de los McMahon en 2014. Un altercado físico derivado de un insulto racista provocó su salida inmediata por decisión de la directiva norteamericana.

Sin embargo, su capacidad para atraer taquilla le permitió una vuelta exitosa en 2015, donde superó a John Cena por el título de Estados Unidos. Aquella noche demostró que su técnica y presencia física todavía pertenecen al nivel de las superestrellas globales.

El retorno del mexicano representa una oportunidad de redención deportiva y un imán de audiencia para cualquier marca de peso. El público espera con ansias el anuncio oficial de la fecha en la que Alberto volverá a lucir su clase ante el mundo.

Festejo | WWE



